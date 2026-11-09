Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng ô tô tại Hải Phòng

Ngày 9.11, UBND TP.Hải Phòng và chính quyền tỉnh Gunma (Nhật Bản) ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, tập trung vào công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hải Phòng của đoàn chính quyền và gần 30 doanh nghiệp tỉnh Gunma, do Thống đốc Ichita Yamamoto dẫn đầu. Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Thành Trung trực tiếp ký bản ghi nhớ với Thống đốc Gunma.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Thống đốc tỉnh Gunma Ichita Yamamoto ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương

ẢNH: ĐÀM THANH

Các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa, điện - điện tử, thương mại và dịch vụ.

Theo chương trình, đoàn khảo sát Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, tìm kiếm đối tác và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn sản xuất lớn tại Hải Phòng.

Thống đốc Ichita Yamamoto đánh giá cao lợi thế cảng biển nước sâu, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp của Hải Phòng; đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chế tạo ô tô, công nghiệp hỗ trợ và cung ứng nhân lực kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết Nhật Bản hiện có 211 dự án FDI tại thành phố, với tổng vốn đăng ký khoảng 6,5 tỉ USD.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có quy mô kinh tế gần 30 tỉ USD. Thành phố đang triển khai Khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.300 ha, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư.

Theo bản ghi nhớ, hai địa phương sẽ thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp chế tạo, ô tô và công nghiệp hỗ trợ; đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng cường giao lưu nhân dân.

Hải Phòng cũng mong muốn doanh nghiệp Gunma mở rộng đầu tư vào các khu công nghiệp, tăng cường kết nối với doanh nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.