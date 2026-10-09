'Doanh nghiệp nói, chính quyền hành động' tại Vĩnh Long: Chuyển từ quản lý sang phục vụ

Chiều 9.10, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động", kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với chính quyền qua nền tảng số - Smart Vĩnh Long và IOC.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội thảo ảnh: Nam Long

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, mô hình "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động" không chỉ nhằm tạo thêm một kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, mà quan trọng hơn là phải hình thành một cơ chế xử lý thực chất, trong đó mỗi vấn đề doanh nghiệp phản ánh phải xác định được cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả cụ thể.

Ông Thiện đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương thực hiện nghiêm tinh thần: thuộc thẩm quyền thì chủ động giải quyết; liên quan nhiều cơ quan thì phải xác định rõ đầu mối chủ trì; vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; không để xảy ra tình trạng chuyển lòng vòng, trả lời chung chung hoặc để kiến nghị kéo dài mà không xác định rõ trách nhiệm.

Đại diện VNPT Vĩnh Long trình bày tham luận tại hội thảo ảnh: nam long

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa toàn bộ quy trình xử lý. Hệ thống điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và nền tảng IOC phải từng bước trở thành công cụ để theo dõi tiến độ, kiểm soát thời hạn và trách nhiệm xử lý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị sau hội thảo này, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành mô hình theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; định kỳ đánh giá hiệu quả, nhất là tỷ lệ xử lý đúng hạn, giải quyết dứt điểm và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo ảnh: nam long

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã các đại biểu chia sẻ, như: Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền xử lý công việc trên môi trường điện tử; Kết nối số trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp qua IOC và Smart Vĩnh Long; Phát huy vai trò doanh nghiệp trong hiến kế, đồng hành kiến tạo phát triển Vĩnh Long...

Mô hình "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động" đã ra mắt tại hội thảo lần này.