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    Thời sự

    Tây Ninh chuyển đổi số không phải 'tin học hóa' quy trình cũ

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Đó là nội dung được ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh tại lễ khai mạc “Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026”.

    Sáng 7.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc “Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026”, đồng thời diễn ra hội thảo về chuyển đổi số quốc gia và hiệu quả quản trị. Sự kiện được tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10).

    Tây Ninh chuyển đổi số không phải 'tin học hóa' quy trình cũ- Ảnh 1.

    Hơn 200 gian hàng với các sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực khoa học - công nghệ được trưng bày trong khuôn khổ ngày hội

    ẢNH: BẮC BÌNH

    Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban tổ chức ngày hội, cho biết quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là công cuộc chuyển đổi số không phải là "tin học hóa" quy trình cũ. Đó là quá trình tái cấu trúc cách vận hành của cả hệ thống.

    Theo đó, chính quyền chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu. Dịch vụ công chuyển từ giải quyết theo "đơn yêu cầu" sang phục vụ chủ động. Đầu tư không dàn trải mà ưu tiên các nền tảng dùng chung. Cách tiếp cận cũng đổi từ "có công nghệ gì" sang "cần giải quyết bài toán gì".

    "Kết quả cuối cùng không phải là có bao nhiêu hệ thống, mà là tạo ra bao nhiêu giá trị", ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

    Tây Ninh chuyển đổi số không phải 'tin học hóa' quy trình cũ- Ảnh 2.

    Ông Phạm Hùng Thái (giữa), Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ ngày hội

    ẢNH: BẮC BÌNH

    Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận công cuộc chuyển đổi số còn nhiều điểm nghẽn. Đó là nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, công chức cần được nâng lên. Dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa thật sự "đúng, đủ, sạch, sống". Một số nơi triển khai còn lúng túng, hình thức. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đúng mức. Phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng.

    Riêng an toàn thông tin, an ninh dữ liệu được xác định là "điều kiện tiên quyết", không phải việc làm sau.

    Từ thực tế này, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xác lập các chỉ tiêu đo lường kết quả. Hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Dữ liệu, nền tảng và an toàn thông tin là nền móng.

    Hội thảo chuyển đổi số quốc gia và hiệu quả quản trị tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung, gồm: kiến trúc và nền tảng số; dữ liệu; an toàn thông tin; trí tuệ nhân tạo; đô thị thông minh. Trong đó, dữ liệu phải trở thành "tài sản chiến lược" của chính quyền. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) phải gắn với nghiệp vụ và có người dùng thường xuyên. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng theo hướng "tự chủ - có kiểm soát - có giá trị". Đô thị thông minh phải xuất phát từ bài toán quản trị và chất lượng sống.

    "Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026" của tỉnh Tây Ninh diễn ra đến ngày 9.10. Đáng chú ý, ngày hội còn diễn ra 4 hội thảo khác để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm xử lý các vấn đề sát sườn với bối cảnh hành chính và đời sống của người dân tỉnh này.

    Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 của Tây Ninh xếp thứ 9 cả nước, tăng 2 bậc. Trong vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL, tỉnh xếp thứ 2, sau TP.HCM.


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