Đây là yêu cầu được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đặt ra cho các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tại lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động T.Ư và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 26.4.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động ẢNH: T.N

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là cơ hội để tôn vinh những thành quả lao động, nâng cao ý thức về an toàn lao động và cam kết tiếp tục hành động vì một tương lai bền vững, vì giai cấp công nhân tiên phong bước vào kỷ nguyên mới.

"Mỗi doanh nghiệp phải thực sự xem người lao động là tài sản quý giá nhất; mỗi công đoàn cơ sở phải thực sự là "người bạn đồng hành" tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên", Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Đối với người lao động, ông yêu cầu cần chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng, tăng cường kỷ luật, không ngừng đổi mới, sáng tạo và yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình.

Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành bấm nút phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 ẢNH: T.H

Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động

Với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế và lực để đất nước tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, Phó thủ tướng thường trực đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan từ T.Ư đến địa phương, các tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần bất diệt Ngày quốc tế lao động (1.5), làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và tạo những điều kiện tốt nhất để giai cấp công nhân, người lao động phát huy trí tuệ, sức lực, khơi dậy mọi tiềm năng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong Tháng công nhân năm 2025, các cấp công đoàn tập trung triển khai các hoạt động: chương trình "Đối thoại tháng 5" và diễn đàn "Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng"; chương trình "Cảm ơn người lao động"; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu phát triển đảng viên công nhân; chương trình "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động"…

Trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ diễn ra hoạt động đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động; thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động; rà soát xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp…

Tại lễ phát động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động năm 2024". Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.