Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp trả lương bằng tiền mặt trên 5 triệu đồng có được trừ vào chi phí?

Mai Phương
Mai Phương
13/01/2026 11:33 GMT+7

Một số doanh nghiệp vừa có thắc mắc xoay quanh việc trả lương bằng tiền mặt có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Trả lương bằng tiền mặt trên 5 triệu đồng/lần không được khấu trừ vào chi phí

Mới đây, một số doanh nghiệp gửi thắc mắc lên Bộ Tài chính xoay quanh việc quy định về chứng từ thanh toán không tiền mặt. Cụ thể, một đơn vị tại TP.HCM hỏi: Căn cứ Nghị định 320/2025 ngày 15.12.2025 quy định và hướng dẫn một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nêu: Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Vậy, nếu doanh nghiệp chỉ trả lương cho người lao động bằng hình thức tiền mặt hoặc hiện vật (không trả lương theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định) đối với từng người có mức lương trên 5 triệu đồng/người/lần chi trả thì có được đưa vào chi phí được trừ hay không?

Doanh nghiệp trả lương bằng tiền mặt trên 5 triệu đồng có được trừ vào chi phí? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp chi trả lương bằng tiền mặt từ 5 triệu đồng/lần trở lên sẽ không được trừ vào chi phí

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 2 TP.HCM dẫn quy định tại Điều 9 của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025 nêu các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong đó có khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định; khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên... Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động từng lần từ 5 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ ban đêm cũng phải thanh toán không tiền mặt

Cũng liên quan đến việc thanh toán không tiền mặt, một cá nhân tên Nguyễn Thị Tuyết cũng gửi thắc mắc đến Bộ Tài chính nêu: Theo nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1.7.2025, mức từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Bên công ty bị vướng trường hợp như sau: Công ty làm dịch vụ cho khách hàng về xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan, và thuê bên thứ 3 vận chuyển cho khách hàng, khi phát sinh hóa đơn nâng/hạ container ở cảng vào ban đêm, đối với những lô từ 3 container trở lên hạ cùng 1 cảng và cùng 1 ngày sẽ bị phát sinh hơn mức 5 triệu đồng. Như vậy sẽ phải chuyển khoản từ tài khoản công ty khách hàng mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhưng việc này xảy ra ban đêm nên khách hàng không thể chuyển khoản được. Vì thế phải xử lý theo hướng nào để hóa đơn cảng xuất ra cho khách hàng được khấu trừ hợp lệ?

Trả lời phản ánh này, Bộ Tài chính trích dẫn lại Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt như sau: Cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán... Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một người nộp thuế có giá trị dưới 5 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quy định nêu trên, Nghị định số 181/2025/NĐ-CP đã quy định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba, bù trừ, cấn trừ công nợ qua bên thứ ba. Ngoài ra, việc thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện theo pháp luật lĩnh vực ngân hàng, rất thuận tiện và thuộc quyền quyết định của doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng không quy định về giờ phải thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do độc giả không có hồ sơ cụ thể kèm theo, đề nghị độc giả nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị độc giả liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp dựa trên hồ sơ, sổ sách và tình hình thực tế để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Trả lương từ 5 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được trừ khi tính thuế

Trả lương từ 5 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được trừ khi tính thuế

Khoản doanh nghiệp chi thanh toán tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được xác định là khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bình luận (0)

