Trả lương từ 5 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được trừ khi tính thuế

Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025 sáng 26.12, tính đến 12 giờ - thời điểm đóng link tiếp nhận câu hỏi, Bộ Tài chính nhận được 639 câu hỏi và đã trả lời 142 câu hỏi.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính làm rõ là các khoản chi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp băn khoăn về các khoản chi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ẢNH: NGỌC THẮNG

Công ty TNHH vật tư nước Hà Nội (Hà Nội) nêu vấn đề: tại điểm c khoản 1 điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP có nêu, khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này mong Bộ Tài chính làm rõ, các khoản thanh toán khác được đề cập trong Nghị định 320/2025/NĐ-CP là gì, có bao gồm tiền lương phải trả cho người lao động hay không?

Băn khoăn tương tự, Công Ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam (Quảng Ninh) cho biết, doanh nghiệp hoạt động trong ngành đặc thù, bị ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế quốc tế, dẫn đến từ tháng 5.2025 không có đơn hàng. Để giữ chân người lao động, công ty đã tăng 10 - 20% lương, dẫn đến chi phí lương tăng.

Doanh nghiệp này hỏi, khoản chi phí tiền lương tăng nêu trên có được coi là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu không được coi là chi phí hợp lý, giải pháp nào cho doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn?

Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho biết, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP có quy định doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện như sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên; không thuộc các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại điều 10 luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15.12.2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại điểm c khoản 1 điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP quy định: "Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng".

Bộ Tài chính khẳng định, theo quy định nêu trên, doanh nghiệp có các khoản chi từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản thanh toán này được thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì khoản thanh toán tiền lương, tiền công trên được xác định là khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Bộ này cũng lưu ý, đối với khoản chi phí tiền lương của người lao động, trường hợp doanh nghiệp thực tế đã chi trả, đáp ứng các điều kiện nêu trên, khoản chi còn phải được ghi cụ thể trong các hồ sơ: hợp đồng lao động hoặc văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người sang làm việc tại Việt Nam (đối với trường hợp người nước ngoài được điều chuyển hoặc di chuyển trong nội bộ tập đoàn, giữa công ty mẹ với công ty con); thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn.

Nghị định 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.12, áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.