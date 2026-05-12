Doanh nghiệp Trung Quốc chi hơn 6.000 tỉ đồng thâu tóm Công ty dược Imexpharm

Công ty Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty con của dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) vừa thông báo trở thành cổ đông lớn của Công ty CP dược Imexpharm (mã chứng khoán IMP). Cụ thể, Lian SGP đã mua thành công hơn 104,54 triệu cổ phiếu IMP, tương ứng 67,87% cổ phần của Imexpharm. Sau giao dịch, công ty này chính thức trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Giao dịch trên nằm trong đợt đăng ký chào mua công khai của Lian SGP công bố hồi giữa tháng 1. Khi đó, Lian SGP đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP, tương ứng 77,94% vốn điều lệ với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính ở mức giá trên, giá trị giao dịch của Lian SGP hơn 6.000 tỉ đồng.

Nhà máy kháng sinh công nghệ cao của Imexpharm ẢNH: IMP

Công ty mẹ của Imexpharm thuộc tập đoàn dược phẩm lớn Livzon của Trung Quốc. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc... Kế hoạch thâu tóm Imexpharm của Lian SGP đã được công bố từ cuối tháng 5.2025 với bản hợp đồng mua lại cổ phần. Dựa trên cơ cấu cổ đông, công ty này dự kiến mua lại lượng cổ phần từ 3 cổ đông lớn gồm SK Investment, Công ty CP Đầu tư Bình Minh Kim và Công ty CP Đầu tư KBA.

Imexpharm thuộc nhóm doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu về chất lượng sản xuất, với hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP nhiều nhất trong khối doanh nghiệp Việt. Công ty hiện sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy lớn. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 502 tỉ đồng, tăng 12,5% so với năm 2025. IMP cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 trong khoảng 5 - 8%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty định hướng mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao thuộc phân khúc EU - GMP, đồng thời đẩy mạnh hiện diện tại thị trường miền Bắc thông qua tăng cường phân phối qua các chuỗi nhà thuốc. Kết thúc quý 1/2026, công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 82 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu giảm hơn 8%, xuống còn hơn 546 tỉ đồng.