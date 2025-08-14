Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam

Triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2025 (Vietnam Sport Show 2025) diễn ra từ ngày 14 đến 16.8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây được xem là nơi giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất và các đại lý phân phối tại Việt Nam nhằm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực: Thời trang thể thao, thể thao ngoài trời và các sản phẩm liên quan.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh về sự kiện này:

Triển lãm quốc tế dụng cụ thể thao quy tụ gần 400 gian hàng trưng bày các dòng sản phẩm thể thao hiện đại nhất hiện nay từ thiết bị chuyên dụng, trang phục, phụ kiện, máy tập luyện thông minh đến các giải pháp công nghệ sức khỏe... đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: QUANG THUẦN

Theo Bộ Công thương, thị trường thể thao Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng đáng kể về nhu cầu rèn luyện sức khỏe, phong trào thể thao cộng đồng và các hoạt động giải trí. Thống kê cho thấy mức chi tiêu cho thể thao của người dân ngày càng cao, kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết bị thể thao, phòng tập, trung tâm huấn luyện... Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng thị trường tại Việt Nam ẢNH: QUANG THUẦN

Tại triển lãm này ghi nhận sự lấn át của các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó, mặt hàng sản phẩm phục vụ cho môn thể thao pickleball chiếm số lượng lớn, chứng tỏ các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển của môn này tại Việt Nam ẢNH: QUANG THUẦN

Ước tính có đến 40 gian hàng giới thiệu chuyên về dụng cụ pickleball, chủ yếu từ Trung Quốc. Một số doanh nghiệp cho biết đang tìm kiếm nhà phân phối tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm đa dạng ẢNH: QUANG THUẦN

Trong khi các dòng vợt thương hiệu Mỹ được bán với giá từ 5 - 7 triệu đồng/cây thì các doanh nghiệp Trung Quốc cạnh tranh với mức giá chỉ bằng một nửa dành cho loại vợt cao cấp nhất ẢNH: QUANG THUẦN

Triển lãm cũng có nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu cắm trại, du lịch, đi phượt với nhiều mẫu lều trại tiện dụng, đa năng. ẢNH: QUANG THUẦN



