Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam

Đinh Đang
Đinh Đang
14/08/2025 15:28 GMT+7

Triển lãm quốc tế về sản phẩm thể thao khai mạc sáng nay tại TP.HCM ghi nhận sự lấn lướt về số lượng và chủng loại dụng cụ phục vụ cho môn thể thao pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2025 (Vietnam Sport Show 2025) diễn ra từ ngày 14 đến 16.8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây được xem là nơi giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất và các đại lý phân phối tại Việt Nam nhằm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực: Thời trang thể thao, thể thao ngoài trời và các sản phẩm liên quan.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh về sự kiện này:

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Triển lãm quốc tế dụng cụ thể thao quy tụ gần 400 gian hàng trưng bày các dòng sản phẩm thể thao hiện đại nhất hiện nay từ thiết bị chuyên dụng, trang phục, phụ kiện, máy tập luyện thông minh đến các giải pháp công nghệ sức khỏe... đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Theo Bộ Công thương, thị trường thể thao Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng đáng kể về nhu cầu rèn luyện sức khỏe, phong trào thể thao cộng đồng và các hoạt động giải trí. Thống kê cho thấy mức chi tiêu cho thể thao của người dân ngày càng cao, kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết bị thể thao, phòng tập, trung tâm huấn luyện... Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng thị trường tại Việt Nam

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 3.

Tại triển lãm này ghi nhận sự lấn át của các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó, mặt hàng sản phẩm phục vụ cho môn thể thao pickleball chiếm số lượng lớn, chứng tỏ các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển của môn này tại Việt Nam

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 4.

Ước tính có đến 40 gian hàng giới thiệu chuyên về dụng cụ pickleball, chủ yếu từ Trung Quốc. Một số doanh nghiệp cho biết đang tìm kiếm nhà phân phối tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm đa dạng

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 5.

Trong khi các dòng vợt thương hiệu Mỹ được bán với giá từ 5 - 7 triệu đồng/cây thì các doanh nghiệp Trung Quốc cạnh tranh với mức giá chỉ bằng một nửa dành cho loại vợt cao cấp nhất

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam - Ảnh 6.

Triển lãm cũng có nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu cắm trại, du lịch, đi phượt với nhiều mẫu lều trại tiện dụng, đa năng.

ẢNH: QUANG THUẦN


