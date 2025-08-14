Doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn đưa vợt pickleball vào thị trường Việt Nam

Triển lãm quốc tế về sản phẩm thể thao khai mạc sáng nay tại TP.HCM ghi nhận sự lấn lướt về số lượng và chủng loại dụng cụ phục vụ cho môn thể thao pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam.
Triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2025 (Vietnam Sport Show 2025) diễn ra từ ngày 14 đến 16.8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây được xem là nơi giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất và các đại lý phân phối tại Việt Nam nhằm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực: Thời trang thể thao, thể thao ngoài trời và các sản phẩm liên quan.
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh về sự kiện này:
Bình luận (0)