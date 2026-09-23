Doanh nghiệp vận tải kiến nghị sửa đổi quy định đăng kiểm sơ mi rơ moóc

Như Thanh Niên đã thông tin, gần đây lực lượng chức năng đã siết chặt quản lý và tăng cường xử phạt đối với hành vi sử dụng sai công năng của sơ mi rơ moóc (SMRM), căn cứ vào phân loại ghi trên giấy chứng nhận kiểm định. Với mức phạt rất nặng, nhiều tài xế đã từ chối lái xe, khiến cho hoạt động của các doanh nghiệp bị ngừng trệ.

Doanh nghiệp vận tải đang đứng ngồi không yên vì công năng không được thể hiện đầy đủ trên giấy chứng nhận kiểm định ẢNH: Q.T

Theo Hiệp hội Vận tải TP.HCM, nguyên nhân gây ra lỗi trên giấy kiểm định hoàn toàn không phải do doanh nghiệp. Nhiều trường hợp cụ thể được ghi nhận, khi nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp đối với loại SMRM sàn (có loại có thành thùng) và có cơ cấu chốt khóa container, Cục Đăng kiểm VN (ĐKVN) đã kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đối với loại SMRM này, trong đó tại mục "Loại phương tiện" ghi thông tin nội dung: "Sơ mi rơ moóc tải (chở hàng hoặc container)". Tuy nhiên, hiện Cục ĐKVN đã thay đổi, cắt bỏ công năng chở hàng, chi giữ lại công năng chở container của loại SMRM sàn và có cơ cấu chốt khóa container (thể hiện trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (CNKĐATKT&BVMT) bản giấy và bản điện tử khi kiểm định phương tiện). Việc tự ý thay đổi này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, gây khó khăn, thiệt hại kinh tế doanh nghiệp vận tải, làm tăng cao chỉ phí logistics trong vận tải:

Các doanh nghiệp cho biết, khi phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra Giấy CNKĐATKT&BVMT, tại Mục "Loại phương tiện" không có thông tin nội dung hoặc chỉ có thông tin "Sơ mi rơ moóc tải (chở container)", trường hợp xe đang chở hàng, sẽ bị quy vào hành vi vi theo quy định của Nghị định 238/2026/NĐ-CP với mức phạt tiền rất nặng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Vì vậy, nhiều lái xe xin nghỉ việc hoặc không lái loại xe này, như vậy lại càng làm tăng tình trạng thiếu lái xe lái loại xe đầu kéo kéo SMRM (GPLX hạng FC cũ, CE mới), Doanh nghiệp vận tải đã đang rất khó khăn, lại càng phải gánh chịu khó khăn và thiệt hại lớn, mặc dù hành vi phạm đó không phải lỗi do chủ xe và lái xe gây ra.

Trong công văn, Hiệp hội Vận tải TP.HCM đã tổng hợp nhiều ý kiến của doanh nghiệp, trong đó hầu hết doanh nghiệp vận tải đã đầu tư SMRM sàn và có cơ cấu chốt khóa container, nhưng lại chỉ được chở container. Trường hợp chiều đi chở container, chiều về không có container mà có hàng thì cũng không được chở. Sự bất cập này làm tăng cao chi phí logistics trong vận tải. Nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng nếu công năng SMRM sàn chỉ cho phép chở container, thì doanh nghiệp đã chỉ sử dụng SMRM xương với chi phí đầu tư rẻ hơn rất nhiều.

Do đó, việc cơ quan đăng kiểm định danh loại phương tiện trên Giấy chứng nhận kiểm định, ấn định công năng sử dụng là không phù hợp với tính chất kỹ thuật thực tế của phương tiện, không hiệu quả về mặt kinh tế, sai mục đích thiết kế chính của phương tiện, lãng phí nguồn lực đầu tư khổng lồ của doanh nghiệp. Việc định danh tên gọi cứng trên giấy tờ này đã làm hạn chế công năng thực tế của phương tiện (khiến xe có sàn phẳng nhưng không được phép chở hàng rời), gây lãng phí tài sản, phát sinh chi phí chạy rỗng...

Hiệp hội Vận tải TP.HCM báo cáo và đề nghị Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam tổng hợp, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền như Bộ Xây dựng để chỉ đạo Cục ĐKVN xem xét lại việc thay đổi quy định pháp luật lĩnh vực đăng kiểm: Thay đổi, cắt bỏ công năng chở hàng của loại SMRM sàn và có cơ cấu chốt khóa container. Kiến nghị Cục ĐKVN rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu đăng kiểm điện tử và cập nhật và điều chỉnh lại thông tin nội dung trong Mục "Loại phương tiện" đối với loại SMRM sàn và có cơ cấu chốt khóa container, đủ điều kiện chở cả hàng và container về đúng tên: "Sơ mi rơ moóc tải chở hàng hoặc container", tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho doanh nghiệp hoạt động cũng như cơ quan quản lý chức năng dễ kiểm soát.