Doanh nghiệp vàng đồng loạt thông báo quy định mới khi mua - bán vàng, bạc

Điều này nhằm tuân thủ quy định tại Nghị định 390 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 năm 2012 được Chính phủ ban hành ngày 16.10.2026, có hiệu lực cùng ngày.

Trước đó, ngưỡng mua - bán vàng bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt là 20 triệu đồng trở lên (theo Nghị định 252 năm 2025).

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu đưa ra lưu ý với mặt hàng vàng, đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, Phú Quý thông báo việc thanh toán không dùng tiền mặt khi khách hàng giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên được áp dụng với tất cả sản phẩm, bao gồm vàng, bạc, trang sức...

Từ ngày 16.10, khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt khi mua - bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày ẢNH: ĐAN THANH

Đáng chú ý, Phú Quý chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng, không giao dịch qua ví điện tử, tài khoản chứng khoán…

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo khoản 10 điều 3 Nghị định 52 năm 2024, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, trong giao dịch mua - bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày trở lên, người dân có thể linh hoạt sử dụng các hình thức sau: chuyển khoản ngân hàng; thanh toán bằng mã QR, thẻ ngân hàng, ví điện tử…

Ông Được đặc biệt lưu ý, nếu người dân không thực hiện đúng quy định có thể đối mặt mức phạt đáng kể.

Theo khoản 2 điều 28 Nghị định 340 năm 2025, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi không thực hiện thanh toán mua - bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. Mức phạt dành cho tổ chức cao gấp đôi, từ 20 - 40 triệu đồng.