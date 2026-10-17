Mua - bán vàng từ 5 triệu trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt

Quy định này đề cập tại Nghị định 390 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 năm 2012 được Chính phủ ban hành ngày 16.10, có hiệu lực từ ngày ban hành. Trước đó, Nghị định 24 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232 năm 2025.

Cụ thể, khi thanh toán mua - bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ ngày 16.10, khi thanh toán mua - bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt ẢNH: ĐAN THANH

Trong khi theo Nghị định 252 năm 2025, từ ngày 10.10.2025, việc thanh toán mua - bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Gia công, kinh doanh vàng trang sức không còn là ngành nghề có điều kiện

Theo Nghị định 390 năm 2026, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua - bán vàng trang sức, mỹ nghệ không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này có trách nhiệm tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế…

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16.10 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đã nộp trước ngày 16.10 mà đến ngày 16.10 chưa được giải quyết thì Ngân hàng Nhà nước chấm dứt việc giải quyết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng gia công và xuất khẩu sản phẩm gia công khi nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

Hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo tình hình xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của năm trước, nếu có, khi đáp ứng các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngoài ra, Nghị định 390 năm 2026 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua - bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua - bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng...