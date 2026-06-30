Chưa đánh thuế khi mua - bán vàng miếng từ 1.7

Từ ngày 1.7, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực. Vài ngày gần đây, nhiều cơ quan báo chí đăng tải thông tin, theo luật này, từ ngày 1.7, chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên sáng nay 30.6, đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), khẳng định cách hiểu như vậy là chưa chính xác. Chuyển nhượng vàng miếng chưa bị thu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.7.

Chuyển nhượng vàng miếng chưa bị thu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, khoản 10 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 nêu rõ: "Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng".

Quy định này bảo đảm Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thuế.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ và cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

"Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ quy định về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua - bán vàng, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật liên quan, lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng", đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí nhấn mạnh.

Trước đó, góp ý vào nội dung về thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng (trừ các trường hợp cá nhân mua - bán vàng vì mục đích tiết kiệm, cất trữ, không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân), Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc hướng dẫn quy định là cần thiết để thể chế hóa chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nhằm minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, giá vàng trong nước biến động tương đối phức tạp do ảnh hưởng bởi giá vàng quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đầu cơ, tích trữ.