Doanh nghiệp vàng yêu cầu khách mua - bán bằng tài khoản chính chủ

Bảo vệ khách hàng khi phát sinh nhu cầu đối soát, hoàn tiền

Gần đây, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ancarat… đồng loạt thông báo khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt khi mua - bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày kể từ ngày 16.10. Trước đó, ngưỡng này là 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, có những doanh nghiệp còn lưu ý rõ, chỉ giao dịch với tài khoản chính chủ.

Điển hình như Phú Quý thông báo: "Chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng, không giao dịch qua ví điện tử, tài khoản chứng khoán…".

Từ ngày 16.10, mua - bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt ẢNH: ĐAN THANH

Đại diện Ancarat thông tin, khi mua - bán vàng, doanh nghiệp đề nghị khách hàng chuyển khoản bằng tài khoản chính chủ khớp thông tin trên căn cước công dân.

"Ai mua vàng thì tiền sẽ chuyển khoản từ tài khoản đúng tên người đó, không chấp nhận thanh toán hộ. Chúng tôi hiện chấp nhận cho khách thanh toán qua ví điện tử, song cũng phải đảm bảo yếu tố chính chủ", vị này nói.

Tương tự Phú Quý, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải cũng yêu cầu khách hàng phải giao dịch bằng tài khoản ngân hàng chính chủ khớp với thông tin căn cước công dân.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lương Ngọc Quang, phụ trách pháp chế của Bảo Tín Mạnh Hải, lý giải: hoạt động kinh doanh vàng không chỉ chịu sự điều chỉnh của các quy định về thanh toán mà còn liên quan đến yêu cầu phòng, chống rửa tiền, xác minh khách hàng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo luật Phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý có trách nhiệm nhận biết khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy định, thông qua việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin định danh như: họ tên, số căn cước, địa chỉ và các thông tin liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, phát hiện giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Trường hợp người đứng tên mua vàng và người thực hiện thanh toán không trùng khớp có thể gây khó khăn cho việc xác minh danh tính, xác định người thực sự thực hiện giao dịch và đối chiếu thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

"Việc các doanh nghiệp kinh doanh vàng đề nghị khách hàng thanh toán khi mua vàng hoặc nhận tiền khi bán vàng cho doanh nghiệp đều bằng tài khoản ngân hàng chính chủ, thông tin trùng khớp với người đứng tên giao dịch là biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả năng truy xuất và xác minh giao dịch; đồng thời góp phần thực hiện các nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền.

Đây không chỉ là yêu cầu trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi phát sinh nhu cầu đối soát, hoàn tiền hoặc giải quyết tranh chấp", ông Quang nhấn mạnh.

Vì sao doanh nghiệp vàng ngại giao dịch qua ví điện tử?

Hiện nay, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khá đa dạng như: chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, ví điện tử… Tuy nhiên, chuyển khoản vẫn là cách phổ biến nhất. Nhiều doanh nghiệp e ngại thanh toán qua các kênh khác, điển hình là ví điện tử.

Nhiều doanh nghiệp vàng e ngại giao dịch qua các kênh như ví điện tử, tài khoản chứng khoán... ẢNH: ĐAN THANH

Ông Lương Ngọc Quang thông tin, bên cạnh chuyển khoản, hiện Bảo Tín Mạnh Hải cũng chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế đối với một số mặt hàng nhất định, điển hình là một số sản phẩm vàng trang sức có hàm lượng vàng thấp.

Việc áp dụng không đồng loạt mà được phân loại theo từng loại thẻ tương ứng với các mặt hàng khác nhau.

Với ví điện tử, doanh nghiệp đang trong giai đoạn áp dụng thử nghiệm. Dữ liệu giao dịch hiện nhận được từ các đơn vị cung cấp ví điện tử chưa đầy đủ thông tin để doanh nghiệp xác định trực tiếp khách hàng thực hiện thanh toán.

Tiền được chuyển về từ đơn vị cung cấp ví, trong khi thông tin nhận diện khách hàng chủ yếu do đơn vị này nắm giữ. Đây là điểm hạn chế khiến doanh nghiệp kinh doanh vàng còn e ngại.

"Chúng tôi mong muốn có cơ chế phối hợp với các đơn vị cung cấp ví điện tử. Chẳng hạn, định kỳ hàng tuần kết xuất lịch sử giao dịch kèm thông tin khách hàng đã được xác minh để doanh nghiệp lưu trữ, đối chiếu với giao dịch tại cửa hàng và cung cấp khi cơ quan nhà nước có yêu cầu xác minh.

Nếu có cơ chế chia sẻ dữ liệu phù hợp, việc mở rộng thanh toán qua ví điện tử sẽ thuận lợi hơn", ông Quang nhấn mạnh.