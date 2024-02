Doanh nghiệp Việt bán trái cây tết tại chợ rau quả lớn nhất thế giới

Mục tiêu rau quả xuất khẩu năm 2024 sẽ mang về 6,5 tỉ USD

Năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt giá trị 5,6 tỉ USD, tăng 167% so với năm trước. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đạt 3,6 tỉ USD, tăng đến 238% so với năm 2022. Xuất khẩu sầu riêng đạt tới 2,241 tỉ USD, tăng đến 430% so với năm trước. Năm 2024, mục tiêu của ngành rau quả tiếp tục tăng trưởng cao với kim ngạch đến 6,5 tỉ USD.