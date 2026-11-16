Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan nhất về triển vọng thương mại quốc tế

Theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm lạc quan nhất về triển vọng thương mại quốc tế trong số các công ty tham gia khảo sát, với 94% kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế sẽ tăng trưởng trong hai năm tới. Việt Nam cùng Philippines dẫn đầu khảo sát về chỉ số này, so với mức 86% trên toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về thương mại quốc tế ẢNH: P.N

Khảo sát cũng cho thấy những áp lực chi phí mà doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối mặt. Thuế quan là yếu tố chi phí được các doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát đề cập nhiều nhất với tỷ lệ 52%, so với 43% trên toàn cầu. Chi phí năng lượng đứng thứ hai với tỷ lệ 49%, so với mức 44% trên toàn cầu.

Bất chấp những áp lực này, các doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực từ các thay đổi trong chuỗi cung ứng. 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết những thay đổi này đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động, cao hơn so với mức 78% trên toàn cầu. Gần như toàn bộ doanh nghiệp tham gia khảo sát (97%) cho biết các biện pháp ứng phó với những bất định và gián đoạn thương mại đã mang lại hiệu quả, so với 86% trên toàn cầu.

Khảo sát cũng nêu tầm quan trọng của các hiệp định thương mại và mạng lưới liên kết trong khu vực. Gần như tất cả doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát đang sử dụng ít nhất một hiệp định thương mại tự do (FTA), so với mức 95% trên toàn cầu. Tuy nhiên, 97% cho biết vẫn còn những rào cản khiến doanh nghiệp chưa thể tận dụng FTA trên quy mô rộng hơn, so với 92% trên toàn cầu. Các thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam gia tăng mức độ phụ thuộc nhiều nhất là thị trường trong nước (50%), tiếp theo là Singapore (46%) và Thái Lan (41%). Xét từ góc độ quốc tế, Malaysia là thị trường có tỷ lệ doanh nghiệp gia tăng mức độ phụ thuộc vào Việt Nam cao nhất (32%), tiếp theo là Thái Lan (31%), Singapore và Hàn Quốc (cùng ở mức 29%).

Kết quả khảo sát ghi nhận các doanh nghiệp tại 26 thị trường cho biết, chi phí năng lượng đứng đầu trong số các yếu tố tác động đến cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong sáu tháng qua, tiếp theo là thuế quan và chi phí vận chuyển hàng hóa. Những áp lực này được dự báo sẽ còn kéo dài. 68% lãnh đạo cho hay doanh nghiệp của họ đã phải đối mặt với mức chi phí tổng thể gia tăng, 72% dự kiến chi phí sẽ tiếp tục tăng trong hai năm tới và 59% nói nhu cầu vốn lưu động đã tăng kể từ năm 2025. Bên cạnh chi phí gia tăng, những bất định cũng đang gây sức ép lên doanh thu với 92% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn trong chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong hai năm tới.

Các doanh nghiệp đang triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ biên lợi nhuận và duy trì năng lực cạnh tranh. Cải thiện hiệu quả và năng suất là giải pháp phổ biến nhất để ứng phó với chi phí gia tăng, được 53% lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn, tiếp đến là đàm phán lại các thỏa thuận ký với nhà cung cấp, hạch toán phần chi phí gia tăng vào biên lợi nhuận và chuyển chi phí sang khách hàng.