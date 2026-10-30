Ông lớn công nghệ Mỹ cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp Việt Nam

Ông Josh Abbott, Phó chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Teradata chia sẻ kế hoạch cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp Việt Nam ẢNH: NVCC

Teradata, hãng công nghệ Mỹ chuyên phân tích dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính, bán lẻ, viễn thông, y tế và sản xuất vừa công bố định hướng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam thông qua nền tảng Autonomous Knowledge Platform. Nền tảng này được thiết kế để giúp doanh nghiệp triển khai AI tác nhân trên diện rộng, thay vì chỉ dừng ở những thử nghiệm AI tạo sinh độc lập.

Theo Teradata, nền tảng của hãng đã phát triển từ kho dữ liệu doanh nghiệp truyền thống và phân tích đa đám mây sang mô hình AI và tri thức tự chủ. Hệ thống kết nối dữ liệu, siêu dữ liệu, chính sách, logic nghiệp vụ và quy trình thực thi, qua đó giúp các tác nhân AI hoạt động trên nhiều hệ thống trong một môi trường được quản trị tập trung.

Một trong những giải pháp được giới thiệu là Tera Context Engine, công cụ kết nối cơ sở dữ liệu, dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, hệ thống xử lý dữ liệu, danh mục dữ liệu, mô hình AI và các tác nhân AI. Teradata cho biết công cụ này nhằm giúp AI khai thác bối cảnh và tri thức nội bộ của doanh nghiệp mà không cần di chuyển dữ liệu hay thay thế các công nghệ hiện có.

Bên cạnh đó, Tera Harness cho phép người dùng được cấp quyền sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dữ liệu, xây dựng ứng dụng AI, vận hành hạ tầng và tự động hóa quy trình. Các yêu cầu được điều phối tới công cụ, dữ liệu và mô hình phù hợp trong một môi trường thống nhất có kiểm soát.

Teradata cũng nhấn mạnh các lựa chọn triển khai AI lai và AI chủ quyền, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến quy định và yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước. Với Teradata Factory, tổ chức có thể sử dụng GPU để vận hành AI và phân tích tại chỗ hoặc trên nhiều môi trường đám mây, đồng thời duy trì khả năng bảo mật, kiểm toán và kiểm soát hoạt động.

Đại diện Teradata cho biết, mục tiêu dài hạn là chuyển từ mô hình AI hỗ trợ con người bằng các khuyến nghị sang mô hình doanh nghiệp tự chủ hơn. Tera được giới thiệu như một trợ lý AI tác nhân dành cho công việc dữ liệu doanh nghiệp, có thể hỗ trợ xử lý các quyết định thường lệ trong phạm vi kiểm soát do tổ chức thiết lập. Qua đó, nhân viên có thể tập trung vào công việc cần đánh giá, xây dựng chiến lược và duy trì quan hệ khách hàng, trong khi các quy trình tự động đảm nhiệm một số tác vụ vận hành phức tạp. Teradata cho biết hãng muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng năng lực AI có thể đưa vào vận hành thực tế. Các lĩnh vực ứng dụng được đề cập gồm tối ưu chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro, chăm sóc khách hàng và hoạt động tại hiện trường.