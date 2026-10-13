Doanh nhân kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước

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Đã có một thế hệ doanh nhân trẻ tiên phong trên mặt trận tự chủ công nghệ

Kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên hữu hạn, lao động giá rẻ sang nền kinh tế tri thức và kinh tế số - nơi công nghệ, dữ liệu và tri thức trở thành tư liệu sản xuất cốt lõi. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang sở hữu một đội ngũ doanh nhân trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X hay 2K rất năng động, giỏi giang, cập nhật nhanh tri thức nhân loại và tiếp cận sâu với thế giới hội nhập. Họ sở hữu tư duy nhanh nhạy, sắc bén.

Trong điều kiện hiện nay, tôi cho rằng vai trò của lực lượng trẻ hiện nay là trở thành thế hệ doanh nhân tiên phong trên mặt trận tự chủ công nghệ, hội nhập toàn cầu hóa sâu rộng. Họ sở hữu đầy đủ điều kiện để tham gia rất tích cực vào nền kinh tế Gig - nền kinh tế thời kỳ 4.0, đẩy nhanh số hóa và thương mại hóa để vươn ra thế giới.

Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là nhóm doanh nhân trẻ này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi "bẫy thu nhập thấp", bước qua giai đoạn một quốc gia chỉ chuyên gia công, lắp ráp. Đội ngũ này sẽ tích hợp hiệu quả tư duy chuyển đổi kép - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng nên một thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc giàu mạnh. Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt thế hệ mới không chỉ góp phần khẳng định chủ quyền kinh tế và tự chủ công nghệ, mà còn bảo đảm vị thế độc lập, tự cường của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, xin chúc các doanh nhân luôn giữ vững "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", giữ được một cái đầu lạnh của nhà quản trị hiện đại, một trái tim ấm nóng của lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không ngừng để hiện thực hóa khát vọng "Hùng cường Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam" vào năm 2045.

TS Nguyễn Văn Điển, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II