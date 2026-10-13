Doanh nhân kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước

Đã có một thế hệ doanh nhân trẻ tiên phong trên mặt trận tự chủ công nghệ
Kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên hữu hạn, lao động giá rẻ sang nền kinh tế tri thức và kinh tế số - nơi công nghệ, dữ liệu và tri thức trở thành tư liệu sản xuất cốt lõi. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang sở hữu một đội ngũ doanh nhân trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X hay 2K rất năng động, giỏi giang, cập nhật nhanh tri thức nhân loại và tiếp cận sâu với thế giới hội nhập. Họ sở hữu tư duy nhanh nhạy, sắc bén.
Trong điều kiện hiện nay, tôi cho rằng vai trò của lực lượng trẻ hiện nay là trở thành thế hệ doanh nhân tiên phong trên mặt trận tự chủ công nghệ, hội nhập toàn cầu hóa sâu rộng. Họ sở hữu đầy đủ điều kiện để tham gia rất tích cực vào nền kinh tế Gig - nền kinh tế thời kỳ 4.0, đẩy nhanh số hóa và thương mại hóa để vươn ra thế giới.
Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là nhóm doanh nhân trẻ này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi "bẫy thu nhập thấp", bước qua giai đoạn một quốc gia chỉ chuyên gia công, lắp ráp. Đội ngũ này sẽ tích hợp hiệu quả tư duy chuyển đổi kép - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng nên một thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc giàu mạnh. Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt thế hệ mới không chỉ góp phần khẳng định chủ quyền kinh tế và tự chủ công nghệ, mà còn bảo đảm vị thế độc lập, tự cường của Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, xin chúc các doanh nhân luôn giữ vững "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", giữ được một cái đầu lạnh của nhà quản trị hiện đại, một trái tim ấm nóng của lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không ngừng để hiện thực hóa khát vọng "Hùng cường Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam" vào năm 2045.
TS Nguyễn Văn Điển, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II
Đội ngũ doanh nghiệp đang mang khát vọng và lòng tự hào dân tộc rất mạnh mẽ
Là một người làm trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu thực phẩm, tôi cảm thấy vui, tự hào và cũng ý thức rõ về trách nhiệm của mình trước sự chuyển mình của đất nước. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện mang trong mình một khát vọng và lòng tự hào dân tộc rất mạnh mẽ. Khát vọng ấy bắt đầu từ những việc rất cụ thể: làm tốt từng sản phẩm, giữ lời hứa với khách hàng, tạo việc làm ổn định và đưa bánh tráng, bún, phở Việt Nam đến nhiều quốc gia hơn.
Bởi với một doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi, thành công không chỉ là có thêm đơn hàng hay xuất thêm container, mà còn là khi những người cùng mình làm ra sản phẩm có thể yên tâm gắn bó và xây dựng cuộc sống tốt hơn. Phía sau mỗi sản phẩm là công sức của người lao động và uy tín của hàng Việt. Còn lòng tự hào dân tộc, với tôi cũng rất gần gũi: mỗi lần thấy bánh tráng, bún, phở Việt Nam nói chung và Bánh Tráng, Bún, Phở Duy Anh nói riêng có mặt trên kệ hàng nước ngoài, tôi vừa vui, vừa tự nhắc mình phải làm tốt hơn. Tôi mong hàng Việt được đón nhận vì chất lượng và uy tín. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện lòng tự hào dân tộc bằng công việc của mình mỗi ngày.
Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng, có nhiều doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời mong doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng. Tôi cũng mong những đổi mới về thể chế sẽ được cụ thể hóa thành một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và xây dựng kế hoạch dài hạn, mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt phát triển bằng năng lực, chất lượng và uy tín.
Tôi tin rằng khi mỗi doanh nghiệp chủ động đổi mới và làm ăn có trách nhiệm, chúng ta sẽ cùng góp sức vào bước tiến mới của đất nước.
Ông Lê Duy Toàn, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thực phẩm Duy Anh
Doanh nhân trong giai đoạn mới phải tạo ra năng lực quốc gia
Với tư cách là một chuyên gia kinh tế, đồng thời cũng là một người dân, tôi cho rằng Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn có nhiều cơ hội phát triển hiếm có. Những biến động của kinh tế thế giới, cùng với quá trình đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và cải cách thể chế trong nước, đang mở ra những vận hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Trong bối cảnh này, các doanh nhân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ luôn tiên phong, dám nghĩ lớn, đổi mới sáng tạo để đưa khu vực kinh tế tư nhân bứt phá trên nền tảng thể chế và chính sách thông suốt.
Ở giai đoạn trước, thành công của doanh nghiệp thường được nhìn nhiều qua doanh thu, lợi nhuận, quy mô tài sản. Những thứ đó vẫn quan trọng, nhưng chưa đủ. Doanh nhân trong giai đoạn mới phải tạo ra năng lực quốc gia. Đó là năng lực công nghệ. Đó là nghiên cứu và phát triển (R&D). Đó là đội ngũ kỹ sư và nhân lực chất lượng cao. Đó là thương hiệu Việt. Đó là năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là khả năng biến tài nguyên, dữ liệu, tri thức và công nghệ thành giá trị gia tăng giữ lại ở Việt Nam. Doanh nhân của giai đoạn mới không chỉ tạo ra tài sản cho doanh nghiệp; họ phải góp phần tạo ra năng lực cho quốc gia.
Tôi nghĩ rằng chân dung ngắn gọn của một doanh nhân đáng tin cậy trong giai đoạn mới có thể cô đọng thành 5 phẩm chất. Một là liêm chính. Làm giàu bằng năng lực và giá trị tạo ra, không bằng quan hệ và đặc quyền. Hai là thượng tôn pháp luật. Ba là tiên phong và sáng tạo. Dám đầu tư công nghệ, R&D, quản trị hiện đại, xây dựng thương hiệu và chấp nhận rủi ro kinh doanh chính đáng. Bốn là có trách nhiệm xã hội. Gắn lợi ích doanh nghiệp với người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường. Năm là có tinh thần quốc gia. Không phải bằng khẩu hiệu mà bằng việc tạo ra doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, việc làm tốt, công nghệ tốt, đóng thuế đầy đủ và đứng được trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tôi kỳ vọng rằng doanh nhân thế hệ mới là người chứng minh được rằng lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hoàn toàn có thể đồng hành với lợi ích của đất nước.
Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Quốc Việt, giảng viên Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)
Doanh nhân trẻ cần có tầm nhìn toàn cầu
Là doanh nghiệp phát triển nền tảng quản lý nhân sự tiên phong sử dụng chấm công qua điện thoại, tích hợp GPS và nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, chúng tôi rất phấn khởi vì thời gian gần đây Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt các chính sách thể hiện tư duy mới, cởi mở hơn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên mới khi cả nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến 2045 trở thành nước có thu nhập bình quân đầu người cao, thì doanh nhân cũng cùng đóng góp sức mình vào quá trình để thực hiện mục tiêu đó.
Ngày nay với nhiều công nghệ mới, đặc biệt là AI đã giải phóng sự sáng tạo và khả năng mở rộng của các doanh nghiệp vượt ra mọi khuôn khổ, mọi biên giới, khi đó cơ hội của các doanh nghiệp được mở rộng ở bất kỳ nơi đâu, không còn bó hẹp trong một quốc gia hay chỉ một vùng nào đó. Dựa trên công nghệ thì những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân trẻ của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội cũng như mọi doanh nghiệp ở các quốc gia phát triển, tìm kiếm và khai thác các cơ hội ở bất kỳ đâu.
Tôi thấy rằng các thị trường như châu Âu, Mỹ… vẫn còn rộng lớn. Vì vậy trong kỷ nguyên mới, trước hết doanh nhân phải có tầm nhìn toàn cầu, Go Global thì mới đưa doanh nghiệp phát triển lớn hơn, đóng góp vào việc đưa thương hiệu Việt ra thế giới.
Song song đó, tôi kỳ vọng các chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, hỗ trợ sáng tạo, đổi mới đã công bố sẽ được thực hiện nhanh hơn, cụ thể hơn. Ví dụ, Chính phủ có thể xác định cụ thể những lĩnh vực nào để thúc đẩy ra toàn cầu và các doanh nghiệp tham gia sẽ có được các hỗ trợ cụ thể.
Khi doanh nhân có tầm nhìn Go Global và có thêm chính sách của nhà nước đồng hành thì kỳ vọng bước tiến sẽ nhanh hơn và góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển mạnh hơn.
Trần Viết Quân, nhà sáng lập, Tổng giám đốc Công ty CP Tanca
Kỳ vọng một Việt Nam thịnh vượng bằng trí tuệ, tự tin bằng năng lực và được kính trọng bằng giá trị đóng góp
Khát vọng về một quốc gia Việt Nam hùng cường và hưng thịnh là một khát vọng cũng là một sứ mệnh của mỗi người Việt Nam, nhất là những doanh nhân dân tộc Việt Nam. Để khát vọng này được hiện thực hóa, cần được hành động bằng năng lực cạnh tranh, quản trị chính trực và những giá trị được chia sẻ. Đó là nền móng để doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới, đồng thời góp phần nâng cao nội lực của đất nước.
Được là thế hệ chứng kiến và trải qua giai đoạn chuyển mình lịch sử của dân tộc, tôi cảm thấy rất tự hào, có niềm tin và thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Giá trị sâu xa của cải cách thể chế là giải phóng sức sáng tạo, củng cố niềm tin để người dân và doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn. Với tôi, lòng tự hào dân tộc phải trở thành tiêu chuẩn hành động: sản phẩm đáng tin, kinh doanh tử tế, giữ lời với khách hàng. Làm du lịch, mỗi hành trình chúng tôi tạo ra đều góp phần định hình cách thế giới nhìn về Việt Nam.
Theo tôi, trong kỷ nguyên mới của đất nước, doanh nhân cần biến cơ hội thành năng lực: nâng năng suất, tạo việc làm tốt và xây dựng thương hiệu Việt có sức cạnh tranh quốc tế. Tôi kỳ vọng người trẻ có tầm nhìn toàn cầu, chiều sâu văn hóa và bản lĩnh giữ chữ tín. Tinh thần doanh chủ dân tộc là làm chủ sản phẩm, công nghệ và thương hiệu, đồng thời biết hợp tác với thế giới. Tôi tin trách nhiệm của lãnh đạo là phát triển thêm những người lãnh đạo. Khi nhiều người cùng chủ động và chịu trách nhiệm, khát vọng mới trở thành sức mạnh của tổ chức.
Tôi kỳ vọng một Việt Nam thịnh vượng bằng trí tuệ, tự tin bằng năng lực và được kính trọng bằng giá trị đóng góp. Với du lịch, thành công cần được đo bằng giá trị mỗi hành trình mang lại: du khách hiểu và yêu Việt Nam hơn, cộng đồng có sinh kế tốt hơn, thiên nhiên và di sản được gìn giữ. Phần việc của doanh nhân là biến khát vọng đất nước thành sản phẩm đáng tin, việc làm có giá trị và thương hiệu đủ sức đi xa.
TS Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup
Luôn đổi mới, sẵn sàng học hỏi
Là công ty công nghệ cung cấp nền tảng quản trị toàn diện để các doanh nghiệp gia tăng hiệu suất công việc, tối ưu chi phí và tạo đà tăng trưởng, tôi thấy rằng hiện nay, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Đặc biệt là sự xuất hiện của AI khiến cả nhân loại đều thay đổi với một tốc độ cực kỳ nhanh. Cụ thể, thế giới liên tục xuất hiện những mô hình AI mới. Tuy nhiên, điều quan trọng với các chủ doanh nghiệp không chỉ là có thêm mô hình AI nào, mà là AI sẽ tác động như thế nào đến con người, quy trình và dữ liệu của doanh nghiệp. Cần phải kiến trúc lại phần mềm theo cách để AI có thể sử dụng hiệu quả. Như vậy, cách tiếp cận cũ khó giải quyết đầy đủ bài toán mới. Thay vì chỉ coi AI là một công cụ hỗ trợ con người, doanh nghiệp cần tính đến khả năng AI trực tiếp tham gia vào công việc…
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với hàng loạt chính sách hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các đơn vị trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng, doanh nghiệp start-up cũng như các doanh nhân trẻ được khích lệ rất lớn. Trong bối cảnh toàn cầu đều thay đổi rất nhanh cũng như Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh thì đây vừa là cơ hội để doanh nghiệp bứt phá nhưng cũng là thách thức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bản thân mỗi doanh nhân trẻ hiện nay cần đổi mới chính mình, đổi mới tổ chức của mình, luôn sẵn sàng học hỏi để thích ứng kịp với những biến động và thay đổi nhanh của cả thế giới.
Ông Phạm Kim Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty CP Base Enterprise (Base.vn)
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