Doanh số hồi phục, bộ đôi Hyundai Santa Fe và Tucson... tăng giá trở lại

Không lâu sau đợt giảm giá hồi tháng 10, Hyundai mới đây lại khiến nhiều người giật mình khi tiếp tục điều chỉnh giá bán cho hai dòng xe Santa Fe và Tucson. Tuy nhiên, thay vì giảm như 2 tháng trước, lần điều chỉnh này, thương hiệu xe Hàn lại quyết định tăng giá bán cho ăn khách nói trên.

Cụ thể, trong thông báo gửi đến hệ thống đại lý, TC Motor - Đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho biết, từ ngày 19.12.2023, giá bán lẻ đề xuất của tất cả phiên bản thuộc hai dòng xe Hyundai Tucson và Santa Fe sẽ được điều chỉnh. So với mức giá cũ, giá mới sẽ tăng thêm từ 30 - 90 triệu đồng (tùy mẫu và phiên bản).

Giá bán của Hyundai Tucson và Santa Fe sẽ tăng từ 30 – 90 triệu đồng

Đối với Hyundai Tucson, mức tăng thấp nhất nhất áp dụng với phiên bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn (tăng 30 triệu đồng); và cao nhất với bản 2.0 Diesel Đặc biệt (tăng 90 triệu đồng). Trong khi đó với "đàn anh" Santa Fe, giá mới của hai phiên bản gồm Santa Fe 2.5 Xăng và Santa Fe 2.5 Xăng Cấp cấp tăng 60 triệu đồng, các phiên bản còn lại tăng 70 triệu đồng.

TC Motor cho biết, lý do của đợt điều chỉnh giá này xuất phát từ việc thay đổi về nguồn cung và chi phí linh kiện đầu vào tăng, ảnh hưởng đến giá thành.

Hyundai Tucson đang áp sát Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số tại phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam Đình Tuyên

Dù tăng giá, tuy nhiên so với thời điểm mới ra mắt, giá bán sau đợt điều chỉnh này của Tucson và Santa Fe nhìn chung vẫn rẻ hơn. Trong khi nếu so với mặt bằng phân khúc, giá khởi điểm của Hyundai Tucson đang nằm ở khoảng giữa. Thế nhưng, so với đối thủ Mazda CX-5, giá bán mẫu xe Hàn đang cao hơn đáng kể (Mazda CX-5 bản thấp nhất hiện chỉ khởi điểm 759 triệu đồng).

Trong khi đó, với Hyundai Santa Fe, giá bán khởi điểm mới của mẫu SUV/Crossover 7 chỗ này hiện đã cao hơn Kia Sorento, gần như ngang ngửa với Toyota Fortuner (từ 1,026 tỉ đồng) và thấp hơn so với Ford Everest (từ 1,099 tỉ đồng).

Giá bán Hyundai Santa Fe sau điều chỉnh sẽ ngang ngửa mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Đình Tuyên

Hyundai Tucson đang bán ra tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4, được giới thiệu vào tháng 12.2021. Hiện mẫu xe này đang là một trong những cái tên dẫn đầu doanh số ở phân khúc crossover cỡ trung. Tháng 11.2023 vừa qua, Tucson bán ra gần 1.200 xe, xếp ngay sau đối thủ Mazda CX-5. Cộng dồn 11 tháng của năm, mẫu xe hàn đạt doanh số hơn 5.000 xe.

Trong khi, đàn anh Santa Fe cũng đang được các đại lý Hyundai bán ra thuộc phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 4, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 5.2021. Tháng vừa qua, mẫu xe này cũng đạt doanh số ấn tượng hơn 1.000 xe. Lũy kế từ đầu năm 2023 đạt hơn 5.500 xe.