Doanh số nhiều mẫu ô tô Hyundai sụt giảm

Trong bối cảnh sức hút trên thị trường đang có chiều hướng sụt giảm, áp lực cạnh tranh từ ô tô điện cũng như ô tô Trung Quốc ngày càng gia tăng… từ đầu năm đến nay xe Hàn Quốc đặc biệt các dòng ô tô Hyundai liên tục được nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, kể từ sau dịp Tết Nguyên đán 2026, đều đặn mỗi tháng Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam luôn triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá bán nhiều mẫu mã. Trong đó, các mẫu SUV 7 chỗ như Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi giảm giá hơn 200 triệu đồng. Mẫu MPV phổ thông - Hyundai Stargazer được giảm hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó một số mẫu xe còn lại như Tucson, Creta, Grand i10… hay kể cả mẫu sedan - Accent từng bán chạy nhất của hãng cũng được áp dụng ưu đãi giảm giá từ 50 - 65 triệu đồng.

Nhiều mẫu ô tô Hyundai tại Việt Nam liên tục được ưu đãi, giảm giá Ảnh: B.H

Động thái này của HTV không chỉ nhằm mục đích gia tăng sức hút với khách hàng, tăng tính cạnh tranh với các mẫu mã, thương hiệu trên thị trường ô tô mà còn kích cầu doanh số cũng như giải phóng hàng tồn kho. Thực tế, với chương trình ưu đãi được HTV triển khai những tháng qua, nhiều mẫu mã như Hyundai Stargazer, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe… có mức giảm giá cao nhất phân khúc.

Dù vậy, trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, xe Hàn nói chung đang mất dần sức hút… nỗ lực của HTV không thể khiến nhiều mẫu mã ô tô Hyundai tránh được cảnh sụt giảm doanh số. Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được HTV công bố, trong tháng 4.2026, ngoại trừ Hyundai Stargazer bán nhiều hơn tháng trước đó khoảng 15 xe, doanh số hầu hết các mẫu mã xe Hyundai còn lại đều sụt giảm.

Doanh số Hyundai Creta trong tháng 4.2026 đạt 577 xe, giảm 172 xe so với tháng trước đó Ảnh: B.H

Cụ thể, Hyundai Grand i10 chỉ bán được 174 xe, giảm 81 xe; Accent đạt 323 xe, giảm 46 xe; Elantra đạt 29 xe, giảm 7 xe; Venue đạt 85 xe, giảm 46 xe. Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe dù được giảm giá hơn 200 triệu đồng nhưng doanh số vẫn không có sự cải thiện, trong khi Palisade bán được 105 xe, giảm 1 xe so với tháng trước đó thì Santa Fe chỉ đạt 122 xe, giảm 67 xe so với tháng 3.2026.

Ngay cả bộ đôi bán chạy nhất của Hyundai trong thời gian gần đây là Hyundai Tucson và Creta cũng không còn giữ được nhịp tăng trưởng. Doanh số Hyundai Tucson trong tháng 4.2026 đạt 626 xe, cao nhất trong số các dòng ô tô Hyundai nhưng so với tháng trước đó vẫn giảm 118 xe. Hyundai Creta đạt 577 xe, giảm 172 xe.

Doanh số ô tô Hyundai Tháng 1.2026 5872 Tháng 2.2026 3080 Tháng 3.2026 4546 Tháng 4.2026 3904

Hầu hết các mẫu mã đều bán ít hơn tháng trước khiến tổng lượng ô tô Hyundai tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 4.2026 chỉ đạt mức 3.904 xe, giảm 642 xe so với tháng 3.2026. Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô Hyundai đạt 17.402 xe.