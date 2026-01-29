Doanh số ô tô hybrid lần đầu tiên vượt xe xăng, xe điện chiếm 30% thị phần

Xu hướng điện khí hóa ô tô diễn ra mạnh mẽ góp phần tạo nên những thay đổi trên thị trường ô tô châu Âu, trong đó việc khách hàng ngày càng ưa chuộng các dòng xe xanh, thân thiện môi trường tạo động lực cho ô tô hybrid, ô tô điện tăng trưởng doanh số. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô hybrid lần đầu tiên vượt qua xe chạy xăng thuần túy trong năm 2025.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), năm 2025 các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bán ra thị trường 1,88 triệu xe ô tô mới, tăng 1,8% so với năm 2024, dù vậy vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Năm 2025 các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bán ra thị trường 1,88 triệu xe ô tô mới Ảnh: Auto Dealer

Doanh số bán ô tô hybrid tăng 13,5%, chiếm 34,5% tổng doanh số bán hàng tại EU năm ngoái, vượt xa ô tô chạy xăng với 26,6%. Đối với ô tô điện, doanh số bán tăng 30%, chiếm 17,4% doanh số bán xe mới. Kết quả này có vẻ khả quan, nhưng ACEA cho rằng đây là điều tất yếu, bởi trong năm 2024 thị trường ô tô tại châu Âu đã sụt giảm mạnh, đại diện ACEA cho rằng doanh số bán ô tô điện cần phải tăng trưởng mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu chuyển đổi xe xanh của EU.

Nếu tính cả ô tô động cơ dầu diesel, thị phần ô tô động cơ đốt trong (ICE) nói chung đạt 35,5%, vẫn cao hơn so với xe hybrid, nhưng con số này lại giảm mạnh so với mức 45,2% vào năm 2024, do doanh số bán cả xe xăng và xe diesel đều giảm.

Tập đoàn Volkswagen với doanh số tăng 5,5% tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu, qua đó giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thị trường châu Âu Ảnh: AutoNews

Sức mua tăng trưởng, cơ cấu doanh số các dòng xe trên thị trường thay đổi nhưng tương tự những năm trước đây cục diện cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ô tô vẫn không có nhiều sự xáo trộn. Tập đoàn Volkswagen với doanh số tăng 5,5% tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu, qua đó giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thị trường châu Âu. Renault (gồm cả thương hiệu Dacia) xếp thứ hai với mức tăng trưởng tương tự. Trong khi đó, Stellantis - sở hữu các thương hiệu như Peugeot, Citroen, Fiat lại chứng kiến doanh số giảm 4,7% trong năm 2025.

Năm 2025 cũng tiếp tục cho thấy xu hướng bành trướng của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Trong đó, BYD là hãng xe dẫn đầu với doanh số bán hàng tăng gấp ba lần so với năm 2024. Tập đoàn SAIC có trụ sở tại Thượng Hải, chủ sở hữu thương hiệu MG, chứng kiến doanh số tăng 1/3. Ngược lại, doanh số của hãng xe điệnTesla lại giảm gần 38% so với năm 2024.