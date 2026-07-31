Doanh thu Long Châu tăng 33% so với cùng kỳ

Vừa qua, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỉ đồng. Con số trên tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỉ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của công ty đạt 4.996 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Kết quả trên tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng tích cực của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ.

Người dân trải nghiệm tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số ẢNH: L.C

Mở rộng hệ thống, đẩy mạnh y tế số

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Long Châu đạt doanh thu 21.448 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân đạt 1,3 tỉ đồng/nhà thuốc/tháng.

Đến cuối tháng 6, hệ thống có 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân. Đồng thời, Long Châu tiếp tục tối ưu nguồn cung, hàng tồn kho và chi phí vận hành để đảm bảo nguồn thuốc ổn định.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Long Châu đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chuyển đổi số. Doanh nghiệp được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đóng góp trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời tham gia xây dựng các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại mô hình Trạm Công dân số.

Đẩy mạnh hợp tác vì sức khỏe cộng đồng

Long Châu cũng mở rộng danh mục lên 12 loại thuốc thế hệ mới và thuốc hiếm. Hệ thống còn mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như: Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu, ứng phó khẩn cấp hướng tới mục tiêu hơn 22.000 dược sĩ Long Châu trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng, hợp tác cùng Bệnh viện FV phổ cập kiến thức y khoa chuẩn quốc tế cho cộng đồng…

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng triển khai hơn 1.000 Trạm Giải nhiệt trên toàn quốc và phát triển tính năng Bản đồ Giải nhiệt Long Châu, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí trong mùa nắng nóng.