Hàng trăm lượt đo chỉ số sức khỏe mỗi ngày tại Trạm Công dân số

Anh La Thuận (25 tuổi, nhân viên kỹ thuật trực tại Trạm Công dân số Cityland Park Hills) cho biết, chỉ tính riêng ngày 14.5, Trạm Công dân số Cityland Park Hills có 251 người tới đo chỉ số sức khỏe; trong đó chiếm nhiều nhất là người từ 18 - 24 tuổi với tổng 163 lượt, người từ 25 tuổi trở lên chiếm ít hơn với tổng 74 lượt.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu là đơn vị tiên phong, được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Công an TP.HCM lựa chọn đồng hành triển khai mô hình y tế số này.

Nhiều người xếp hàng chờ trải nghiệm y tế số của mô hình Trạm Công dân số ẢNH: NHƯ QUYÊN

Người dân nhận định khi trải nghiệm y tế số: Nhanh, tiện

Theo ghi nhận, khung giờ đông người dân sử dụng nhất từ 15 - 16 giờ chiều kéo dài đến tối, nhóm đo nhiều nhất là người trẻ từ 18 - 35 tuổi. Trong đó, rạng sáng là thời điểm nhiều người lớn tuổi đi tập thể dục thường ghé trạm.

Bạn V.T.T (20 tuổi, ở phường Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ cảm nhận sau lần đầu tiên trải nghiệm y tế số: “Mô hình này rất tiện lợi vì mình không cần vào bệnh viện mất thời gian. Mình cũng thấy yên tâm vì kết quả mà máy trả ra khá tương đồng với lần khám sức khỏe cách đây khoảng 1 tháng của mình. Mình mong các trạm sẽ được bố trí ở nhiều nơi hơn để người dân có thể mua thuốc nhanh và chủ động kiểm tra sức khỏe thường xuyên, từ đó hiểu rõ tình trạng cơ thể và điều chỉnh nhịp sống phù hợp”.

Chị P.T.T.P (25 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cũng cho biết: “Bình thường, người trẻ như mình chỉ quan tâm đến cân nặng, ít khi để ý đến oxy trong máu hay các chỉ số khác của cơ thể. Ví dụ ở nhà mỗi lần bước lên cân, mình chỉ biết nặng bao nhiêu ký, chứ không hiểu rõ cơ thể đang ở trạng thái sức khỏe thế nào. Còn mô hình này giúp đo và cho biết đầy đủ các thông tin sức khỏe, nhờ vậy mình biết mình cần điều chỉnh, cải thiện điều gì. Có thể là ngày nào mình cũng ghé qua sử dụng vì quá tiện lợi, nhanh mà cũng dễ thao tác”.

Một bạn trẻ đo huyết áp bằng máy đo thông minh ẢNH: NHƯ QUYÊN

Dễ sử dụng với cả người lớn tuổi

Được biết, so với thời điểm mới triển khai thí điểm (các trạm chủ yếu được đặt trong nhà), lượng người sử dụng hiện tăng rõ rệt do trạm đã được đặt ngoài trời, giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

Chú B.N.B (65 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thấy tính năng y tế của trạm rất tiện lợi, nhất là với người lớn tuổi. Nhiều khi đi làm về không có thời gian, nay có máy đặt gần khu dân cư thì chỉ cần ra đo là biết ngay tình trạng sức khỏe, không phải mất công đi bệnh viện hay phòng khám. Vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại đỡ phiền con cháu đưa đón. Khi đo, tôi biết được cả những chỉ số như mỡ nội tạng đang cao để tự điều chỉnh ăn uống, tập thể dục, rồi vài tuần sau quay lại kiểm tra xem có cải thiện không. Thao tác máy cũng rất đơn giản, dễ dùng, còn có giọng nói tự động hướng dẫn người lớn không rành công nghệ. Nếu trong tương lai có tích hợp thêm đo lão thị thì càng tốt”.

Hiện Trạm Công dân số đã có mặt tại một số khu đô thị lớn như Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.