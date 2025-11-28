Doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh có thể sẽ lên 300 triệu đồng

Tại tọa đàm "Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp" ngày 28.11, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho biết, có khả năng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được nâng lên khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, thông tin tích cực với hộ kinh doanh là thời gian tới, thuế sẽ được tính trên phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế ẢNH: ĐAN THANH

Với quy định hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Theo luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, từ ngày 1.1.2026, ngưỡng doanh thu miễn thuế này được điều chỉnh tăng lên 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến đề nghị phải điều chỉnh ngưỡng miễn thuế cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh từ năm sau xóa thuế khoán, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang kê khai thuế.

"Chúng tôi vừa tham gia họp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và Cục Thuế, có bàn về quan điểm này. Thông điệp rất mới là, khả năng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh sẽ nâng lên khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm. Nâng ngưỡng này lên cao hơn là rất khó vì điều chỉnh phải có quá trình", bà Cúc nói.

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh, điểm mới đáng chú ý khác là tính thuế trên phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế chứ không phải với toàn bộ doanh thu.

Ví dụ, hiện nay, ngưỡng doanh thu miễn thuế là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, hộ kinh doanh có doanh thu từ 101 triệu đồng thuộc diện phải đóng thuế. Cách tính sẽ là lấy 101 triệu đồng nhân với thuế suất tương ứng từng ngành hàng.

Sắp tới, giả sử ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng lên 300 triệu đồng, hộ kinh doanh có doanh thu 301 triệu đồng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, thay vì lấy 301 triệu đồng nhân với thuế suất, cách tính sẽ là lấy 1 triệu đồng nhân với thuế suất.

"Đó là thay đổi rất cơ bản, tin vui cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh so với hiện hành", bà Cúc nói.

Trước đó ngày 25.11, thông tin tới báo chí, Bộ Tài chính cho biết, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Dự kiến, luật Thuế giá trị gia tăng cũng sẽ được sửa đổi, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Nhiều đề xuất nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng

Trước khi có những động thái mới từ Bộ Tài chính như trên, rất nhiều ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội từng phân tích bất cập về ngưỡng doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm, đưa ra đề xuất cần nâng mức này lên gấp nhiều lần.

Nhiều đề xuất cho rằng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh phải nâng lên khoảng 1 tỉ đồng/năm ẢNH: ĐAN THANH

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, đưa ra đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm.

"Mức giảm trừ gia cảnh đã được điều chỉnh nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng với người nộp thuế; 6,2 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc. Mức doanh thu miễn thuế có thể được tính bằng giá trị gia tăng của hộ kinh doanh tạo ra tương ứng với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 186 triệu đồng/năm.

Tính toán cho thấy, doanh thu miễn thuế tính trung bình của nền kinh tế là 950,66 triệu đồng; tính trung bình theo cơ cấu hộ kinh doanh là 553,86 triệu đồng. Bởi vậy, doanh thu miễn thuế khoảng 1 tỉ đồng/năm là phù hợp", ông Được phân tích.

Có ý kiến lại cho rằng không nên chỉ duy trì một ngưỡng doanh thu miễn thuế chung mà phải xây dựng nhiều ngưỡng tùy theo ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn thuế BCTC, không thể lấy một con số chung áp làm ngưỡng doanh thu miễn thuế cho tất cả nhóm ngành bởi mỗi ngành có tỷ suất lợi nhuận khác nhau.

Có ngành chỉ cần doanh thu 500 triệu đồng/năm đã có lãi, song có ngành phải đạt doanh thu 1 - 2 tỉ đồng/năm mới hòa vốn... Vì thế, ngưỡng doanh thu miễn thuế cũng phải xây dựng theo hướng, ngành này có thể là 200 triệu đồng/năm, nhưng ngành khác là 1 tỉ đồng/năm; thậm chí có ngành nghề mang tính đặc thù, doanh thu phải lên tới 5 tỉ đồng/năm...