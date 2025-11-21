Độc đáo chợ nổi trên sông Cái Côn ở miền Tây: Không bán trái cây

Chợ nổi nhưng chỉ bán củi

Không nhộn nhịp như chợ nổi Cái Răng, khu chợ củi trên sông Cái Côn (P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ - trước đây là TP.Ngã Bảy, Hậu Giang) mang vẻ mộc mạc. Những ghe gỗ, ghe sắt chất đầy củi, bập bềnh trên mặt nước đẫm màu phù sa. Tiếng máy nổ, tiếng chèo khua, tiếng người kêu bán hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống mưu sinh đặc trưng.

Các ghe củi neo đậu san sát dưới chân cầu Phụng Hiệp tạo nên khu chợ nổi độc đáo trên sông Cái Côn ẢNH: DUY TÂN

Củi được các chủ ghe mua từ vùng Năm Căn (Cà Mau), mỗi chuyến vài chục đến cả trăm tấn. Khi về tới Cái Côn, ghe neo lại 2 - 5 ngày để bán cho các lò hầm than ở xã Phú Tân và vùng phụ cận của TP.Cần Thơ. Củi để lâu dễ bị giảm chất lượng và mất giá nên mọi công đoạn mua, bán được thực hiện liên tục.

Củi được chất thành từng chồng cao trên ghe để chào bán cho các chủ lò hầm than ẢNH: DUY TÂN

Bà Trương Thị Phượng (55 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, TP.Cần Thơ - trước đây là TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) là một trong những người gắn bó với khu chợ từ những ngày đầu. Bà Phượng cho biết, chợ củi Cái Côn hình thành khoảng năm 2014 và các ghe neo đậu cách vị trí hiện tại khoảng 500 m. Trong 3 năm gần đây, ghe neo đậu gần cầu Phụng Hiệp, sát chợ Ngã Bảy để người mua thuận tiện kiểm tra hàng.

Mỗi ghe chở từ 70 - 150 tấn củi ẢNH: DUY TÂN

"Chúng tôi sống trên ghe, coi như nhà. Mua củi xong thì neo 2 - 5 ngày để bán, bán xong chạy xuống Cà Mau mua chuyến mới. Nghề này làm tầm 9 tháng trong năm, mấy tháng hết củi thì chạy ghe chở lúa thuê sang Campuchia", bà Phượng nói.

Một chủ ghe chất củi để bán ẢNH: DUY TÂN

Theo bà Phượng, tài sản quý giá nhất của người bán củi là những chiếc ghe, ghe gỗ giá khoảng 300 triệu đồng, ghe sắt gần 1 tỉ đồng. "Ở tuổi tôi không đi làm thuê được nữa, có chiếc ghe là có thể mưu sinh. Dòng họ tôi có 3 - 4 người theo nghề, đời này nối tiếp đời kia", bà Phượng chia sẻ.

Một ghe củi vừa được bán cho lò hầm than ẢNH: DUY TÂN

Hành trình chở củi về chợ từ 17 đến 23 tiếng

Anh Bình (27 tuổi, ngụ P.Ngã Bảy) cho biết, mỗi chuyến đi mua củi, ghe của anh chở được 80 tấn, người nào ghe lớn hơn thì chở 150 tấn. Củi mua ở Cà Mau, thuê nhân công chất lên ghe rồi chạy thẳng về sông Cái Côn bán lại.

Những ghe củi neo đậu dưới chân cầu Phụng Hiệp đợi khách hàng đến mua ẢNH: DUY TÂN





Một ghe xuất bến, chở củi đến bán cho lò hầm than ẢNH: DUY TÂN

Thời gian di chuyển từ Cà Mau về tới chợ củi mất khoảng 17 - 23 tiếng đồng hồ, tùy ghe chở nhiều hay ít. Với giá bán từ 2.000 - 2.500 đồng/kg củi, sau chuyến đi mua và bán xong, chủ ghe lãi được vài triệu đồng.

Một phụ nữ điều khiển ghe củi về chợ ẢNH: DUY TÂN

"Trước đây, ba tôi làm nghề này hơn 10 năm. Tôi lớn lên trên ghe, rồi nối nghiệp ba luôn. Nghề này cực nhất là những ngày mưa bão, sóng lớn. Nếu đang đi ban đêm gặp mưa thì phải thức canh suốt. Tôi thường ở ghe suốt 2 - 3 tháng mới về nhà nghỉ vài ngày".