Độc đáo lồng đèn... nở hoa

Thích thú làm lồng đèn "nở hoa"

Trong không gian ấm cúng của một quán cà phê trên đường Hồng Lĩnh, P. Vườn Lài (trước là P.10, Q.10), TP.HCM, những chiếc khung lồng đèn tre được bày sẵn chờ bàn tay khách ghé qua điểm tô. Sau khi nhận khung từ chủ cửa hàng, Phạm Nguyễn Thúy Oanh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, tỉ mỉ lựa chọn khoảng 15 cành hoa đẹp nhất trên sạp hoa được tiệm chuẩn bị.

“Ở đây có hoa hồng, hướng dương, cẩm chướng, đồng tiền và các loại lá trang trí, mỗi loại mình chọn một ít để cắm vào chiếc lồng đèn do tiệm cung cấp”, Oanh nói.

Thúy Oanh (ở giữa) tranh thủ lựa cho mình những nhánh hoa đẹp ẢNH: THÁI PHÚC

Người trẻ tranh thủ lựa cho mình những bông hoa tươi ẢNH: THÁI PHÚC

Xung quanh vài nhóm bạn trẻ cũng chăm chú cắm hoa, trao đổi cách phối màu để lồng đèn thêm rực rỡ. Oanh cho biết cô biết đến hoạt động làm lồng đèn hoa tươi qua mạng xã hội và nhanh chóng tìm đến trải nghiệm.

Bạn trẻ hào hứng cắm hoa ẢNH: THÁI PHÚC

Chiếc lồng đèn sau khi hoàn thành rực rỡ với gam đỏ của hoa hồng xen vàng tươi của hướng dương, điểm thêm chút hồng phấn và trắng ngà của cẩm chướng. Những cánh hoa xòe đều quanh khung tre, tạo nên một chiếc lồng đèn vừa lạ mắt vừa mang hương thơm dịu nhẹ.

Tỉ mỉ cho hoa vào khung lồng đèn ẢNH: THÁI PHÚC

“Trải nghiệm này không chỉ giúp thư giãn mà còn là dịp học cách phối màu, sắp xếp bố cục hoa và cảm nhận lại không khí trung thu theo một cách rất riêng, rất đặc biệt”, Oanh hào hứng chia sẻ.

Đối với Nguyễn Trúc Linh (24 tuổi), ngụ đường Bàu Cát, P.Tân Bình (trước là P.14, Q.Tân Bình), TP.HCM, cơ duyên đến với hoạt động cắm hoa lại rất tình cờ. Cô cho biết bản thân chỉ vô tình đi ngang quán cà phê, thấy nguyên một sạp hoa rực rỡ được bày ngay lối vào nên lập tức ghé vào tham gia.

“Nguyên một sạp hoa hoành tráng ở quán cà phê khiến mình thấy thích thú. Ngoài việc giúp xả stress, hoạt động này còn giúp mình học thêm cách phối màu, sắp xếp bố cục và tăng gu thẩm mỹ”, Linh chia sẻ.

Sạp hoa được bày ra để các bạn tha hồ lựa chọn ẢNH: THÁI PHÚC

Phan Huỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng tìm đến để lưu lại kỷ niệm trung thu theo cách mới mẻ cùng bạn bè. “Mình nghĩ hoạt động này là một sáng tạo của người trẻ, vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại”, Như chia sẻ.

Bạn trẻ tự tay làm cho lồng đèn "nở hoa" ẢNH: THAI PHÚC

Là người rất thích cắm hoa, Nguyễn Thị Kim Anh (22 tuổi), ngụ đường Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM, đã đến trải nghiệm cắm hoa vào lồng đèn lần thứ 3.

“Mình thấy hoạt động này rất vui. Khác với việc cắm hoa trong bình, khi cắm vào lồng đèn phải canh chỉnh bố cục kỹ hơn nên mình thấy thú vị. Mang về trang trí trong nhà cũng khác lạ, vừa có không khí trung thu vừa thoang thoảng mùi hoa tươi, đúng là một trải nghiệm tuyệt vời”, Kim Anh hào hứng chia sẻ.

Anh Nguyễn Quang Thành, quản lý quán cà phê này cho biết mỗi tuần có rất đông bạn trẻ đến trải nghiệm cắm hoa vào lồng đèn, tập trung nhiều nhất vào buổi tối và cuối tuần.

Các loại hoa tươi được anh Thành thay mới liên tục ẢNH: THÁI PHÚC

“Tiệm có ba mức giá, từ 39.000 đồng đến 79.000 đồng/chiếc. Hoa các bạn tự chọn thoải mái, tối đa 15 cành, với nhiều loại khác nhau. Hoa được nhân viên chăm sóc, thay mới liên tục nên luôn tươi”, anh Thành nói. Anh cho biết thêm hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 20.10.