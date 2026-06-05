Độc đáo trải nghiệm luộc trứng bằng suối nước nóng ở Gia Lai

Giữa những cánh đồng ở xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, Bình Định), một dòng suối nước nóng đã tồn tại từ ngàn xưa. Không phải vì thác ghềnh hùng vĩ hay cảnh sắc ngoạn mục, suối Hội Vân gây tò mò bởi khả năng luộc chín trứng bằng nguồn nhiệt hoàn toàn tự nhiên từ lòng đất.



Suối nước nóng Hội Vân gây tò mò bởi khả năng luộc chín trứng bằng nguồn nhiệt hoàn toàn tự nhiên từ lòng đất ẢNH: TRANG ANH

Được ghi chép từ hàng trăm năm trước

Cách trung tâm tỉnh lỵ Gia Lai khoảng 40 km về phía tây bắc, suối nước nóng Hội Vân nằm giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Từ xa, du khách có thể dễ dàng nhận ra khu vực này bởi những làn hơi nước trắng xóa liên tục bốc lên từ mặt nước.

Trong sách Đại Nam nhất thống chí, bộ địa chí nổi tiếng của triều Nguyễn, từng ghi chép về một khe nước nóng nằm trong rừng phía nam huyện Phù Cát cũ. Theo mô tả, khe nước có chiều dài khoảng 2 trượng, rộng 1 trượng, đá mọc lởm chởm, nước thường xuyên bốc hơi. Dòng nước nóng chảy ra hơn 10 trượng thì nhiệt độ mới giảm dần trước khi hòa vào các dòng nước khác và đổ ra sông.

Học giả Quách Tấn trong tác phẩm Nước non Bình Định cũng dành nhiều trang viết về suối nước nóng Hội Vân.

Suối nước nóng này đã từng được nhắc đến trong sách Đại Nam nhất thống chí ẢNH: TRANG ANH

Ông mô tả nơi đây có một vũng nước lớn hình lòng chảo rộng khoảng một sào, đáy sâu hơn một mét với nhiều mỏm đá nhô lên. Nước nóng từ dưới đáy liên tục trào lên, tạo thành những bong bóng sôi và hơi nước nghi ngút. Nước lạnh từ bên ngoài chảy vào hòa trộn với nguồn nước nóng rồi tiếp tục xuôi về phía nam.

Theo ghi chép của học giả Quách Tấn, khu vực giữa vũng nước có nhiệt độ rất cao, đủ để làm bỏng tay, trong khi phần rìa mát hơn do được pha trộn với nước lạnh từ các dòng chảy xung quanh.

Những mô tả cách đây hàng chục, thậm chí hàng trăm năm đến nay vẫn còn nguyên khi du khách đặt chân đến Hội Vân.

Vào những ngày cuối tuần, khu vực suối nước nóng thường nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều du khách từ các địa phương lân cận tìm đến để thử trải nghiệm luộc trứng bằng nước suối.

Không cần bếp gas, bếp điện hay củi lửa, những quả trứng gà, trứng vịt hoặc trứng cút được cho vào giỏ hoặc túi lưới rồi thả xuống các vị trí có mạch nước nóng mạnh nhất.

Điều thu hút du khách có lẽ một phần đến từ sự tò mò về dòng suối luộc được trứng gà ẢNH: TRANG ANH

Sau khoảng 8 - 10 phút, trứng đã chín lòng đào. Nếu muốn chín kỹ hơn, người luộc chỉ cần để thêm vài phút.

Anh Đào Vĩnh Khánh (du khách đến từ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) cho biết, trước khi đến đây anh không tin nước suối tự nhiên có thể làm chín thực phẩm.

"Tôi từng xem hình ảnh trên mạng nhưng nghĩ rằng đó chỉ là cách phóng đại để quảng bá du lịch. Khi tận mắt thấy nước sủi bọt liên tục và tự tay vớt những quả trứng nóng hổi lên thưởng thức thì mới thực sự bất ngờ. Cảm giác ăn một món được chế biến hoàn toàn bằng nhiệt từ thiên nhiên rất thú vị", anh Khánh nói.

Nhiều du khách nhận xét trứng luộc tại suối có vị béo, lòng đỏ dẻo và giữ được hương vị tự nhiên. Chính sự khác biệt đó khiến hoạt động tưởng chừng đơn giản này trở thành trải nghiệm được nhiều người tìm kiếm.

Thu hút khách từ những câu chuyện huyền bí

Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (ở thôn Hội Vân), suối nước nóng từ lâu đã là một phần ký ức của nhiều thế hệ trong vùng.

"Hồi nhỏ, khi điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhiều gia đình chưa có máy nước nóng. Vào mùa lạnh, người dân thường mang xô chậu lên đây lấy nước về pha để tắm. Nguồn nước quanh năm nóng, có những ngày nắng lớn thì hơi nước bốc lên càng nhiều và các mạch nước sủi mạnh hơn", chị Hiền kể.

Anh Đào Vĩnh Khánh khá thích thú với trải nghiệm luộc trứng gà ngay bên dòng suối ẢNH: TRANG ANH

Người dân địa phương cũng cho biết khu vực này được cho là có nguồn gốc liên quan đến hoạt động núi lửa từ xa xưa. Dù không còn dấu tích rõ nét, nguồn nhiệt lượng dưới lòng đất vẫn duy trì quanh năm.

Một điều khiến nhiều du khách tò mò là dù nước rất nóng nhưng trong khu vực vẫn xuất hiện cá sinh sống. Người dân ở đây giải thích, các mạch nước nóng chỉ tập trung ở một số vị trí nhất định, trong khi nhiều dòng nước mát từ bên ngoài liên tục chảy vào hòa trộn, tạo môi trường phù hợp cho các loài thủy sinh.

Trong sách Nước non Bình Định, học giả Quách Tấn ghi lại rằng dưới thời Pháp thuộc, nơi đây từng gây xôn xao khắp vùng vì những câu chuyện về khả năng chữa bệnh.

Theo lời truyền tụng khi ấy, một người mắc bệnh phong sau nhiều lần đến ngâm tắm đã thuyên giảm bệnh tình. Từ đó, nhiều người mắc các bệnh ngoài da cũng tìm đến. Tin đồn lan rộng khiến lượng người đổ về ngày càng đông.

Những câu chuyện chữa bệnh chủ yếu mang tính truyền miệng và chưa được kiểm chứng bằng cơ sở khoa học hiện đại ẢNH: TRANG ANH

Dân gian thậm chí còn truyền nhau câu chuyện "Thánh Mẫu giáng trần chữa bệnh cứu dân". Ban đầu chỉ có vài người tìm đến, nhưng về sau hàng trăm người từ nhiều nơi khác nhau kéo về ngâm tắm với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Dù những câu chuyện chữa bệnh chủ yếu mang tính truyền miệng và chưa được kiểm chứng bằng cơ sở khoa học hiện đại, chúng đã góp phần tạo nên nét huyền bí, giúp suối nước nóng Hội Vân trở thành một địa danh nổi tiếng trong vùng suốt nhiều thế hệ.

Ngày nay, bên cạnh trải nghiệm luộc trứng, nhiều du khách vẫn tìm đến để ngâm chân, thư giãn và tận hưởng không gian thiên nhiên còn khá nguyên sơ.

Sự gia tăng lượng khách cũng mở ra cơ hội phát triển dịch vụ cho người dân địa phương. Một số hộ đã dựng hàng quán, cung cấp trứng các loại và phục vụ các món ăn cho du khách ngay tại khu vực suối.

Tuy nhiên, người dân khuyến cáo du khách cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận các mạch nước nóng vì nhiệt độ ở vùng lõi có thể gây bỏng.