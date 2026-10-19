Độc lạ: Lão nông U70 ‘biến’ gốc cây thành những món đồ có một không hai

Không qua trường lớp đào tạo nghề mộc, ông Nguyễn Văn Tỏ, ngụ phường Tân Uyên, TP.HCM đã dành khoảng 25 năm theo đuổi đam mê chế tác gỗ theo cách độc lạ.

Khoảng năm 2000, khi kinh tế gia đình ổn định, ông Tỏ bắt đầu sưu tầm gốc cây trong rừng, tự mày mò làm những món đồ trang trí hình đầu trâu, hươu, nai. Ban ngày đi cạo mủ cao su, đến trưa về nhà, ông lại cầm đục, bào làm việc đến tối. Càng làm, ông càng muốn thử sức với những sản phẩm phức tạp hơn.

Bộ bàn ghế tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng được ông thực hiện năm 2013 ẢNH: VŨ ĐOAN

Sau nhiều năm, bộ sưu tập của ông đã có hơn 50 món đồ gỗ. Đặc biệt là 7 chiếc xe đạp, xe máy được cải tạo với phần khung bằng gỗ, chạm khắc hình rồng, phượng cùng nhiều họa tiết cầu kỳ. Để hoàn thiện một chiếc xe đạp, ông thường mất khoảng 5 tháng.

Riêng chiếc xe máy 50 phân khối làm từ gỗ giá tỵ vào năm 2020 cần gần một năm để hoàn thành. Ông tháo phần khung kim loại, thay bằng khung gỗ và giữ lại động cơ để lắp ráp, giúp chiếc xe vẫn có thể vận hành.

7 chiếc xe đạp, xe máy được cải tạo với phần khung bằng gỗ, chạm khắc hình rồng, phượng cùng nhiều họa tiết cầu kỳ ẢNH: VŨ ĐOAN

Không chỉ chế tác xe cộ, ông Tỏ còn dành nhiều năm tạo nên những món đồ nội thất mang hình tượng linh vật. Bộ bàn ghế tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng được ông thực hiện năm 2013, mất khoảng 5 năm mới hoàn thành. Năm 2021, ông tiếp tục làm chiếc võng từ hai gốc gỗ sao, tạo hình rồng cầu kỳ. Tác phẩm mất một năm chế tác và từng được người hỏi mua với giá 400 triệu đồng.

Dù có người ngỏ ý mua nhiều sản phẩm, ông Tỏ vẫn muốn giữ lại phần lớn bộ sưu tập làm kỷ niệm. Với ông, mỗi gốc cây là một chất liệu để sáng tạo, còn niềm vui lớn nhất là tự tay biến những khúc gỗ thô ráp thành tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Phía sau hành trình ấy còn có sự đồng hành của người vợ, người luôn ủng hộ niềm đam mê mà ông bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm.