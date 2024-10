Độc lạ những bó hoa labubu ‘xuống phố’

Những bó hoa gấu bông labubu dễ thương

Đến hẹn lại lên, vào các ngày lễ như 8.3, 20.10, Valentine… dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5 (TP.HCM) lại rực rỡ sắc hoa. Bên cạnh những loại hoa quen thuộc như: hoa tươi, hoa sáp, hoa len, hoa tiền thì năm nay có sự góp mặt của hoa gấu bông labubu, món đồ chơi “làm mưa làm gió” những tháng gần đây.

Nhiều người "bắt trend" labubu để kinh doanh hoa dịp 20.10 năm nay ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những bó hoa labubu vô cùng dễ thương có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy vào kích thước và số lượng. Đang bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Hoàng My (26 tuổi), chia sẻ: “Thời gian gần đây labubu vẫn còn đang rất hot, được nhiều bạn trẻ yêu thích nên mình cũng theo trend để dễ bán hơn. Một bó hoa labubu mình bán với giá 250.000 đồng. Hôm qua đến nay bán được khoảng hơn 100 bó”.

Theo My, những bó hoa labubu chủ yếu được các bạn trẻ, sinh viên ưa chuộng. “Nếu tặng mẹ hay bà thì hoa sáp vẫn bán được nhiều hơn”, My nói

Những bó hoa gấu bông vô cùng dễ thương ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các loại hoa My đang bán có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. “Đa số khách sẽ mua những bó có giá từ khoảng 100.000 - 200.000 đồng. Năm nay giá hoa không tăng, nhưng buôn bán khá chậm, lượng khách mua giảm hơn 1 nửa so với năm ngoái. Mọi năm, ngày 20.10 rơi vào ngày trong tuần, sinh viên, học sinh mua nhiều hơn để tặng cô giáo, bạn nữ trong lớp, nhưng năm nay lại trúng chủ nhật, mọi người cũng ít ra đường. Năm nay thời tiết cũng không ủng hộ, chiều tối qua có mưa nên ế, chỉ bán được lai rai”, My cho hay.

Những bó hoa có sự góp mặt của gấu bông labubu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Gần đó, cũng bắt trend labubu để kinh doanh hoa, chị Thanh Tuyền (30 tuổi), chia sẻ: “Ở đây hoa labubu mình có nhiều loại, đa số đều được mình làm thủ công nên giá cũng hơi cao. Bó hoa có labubu kết hợp với hoa tiền tiền có giá 300.000 đồng”.

Kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ vào các dịp lễ đã nhiều năm, chị Tuyền cho biết tình hình buôn bán năm nay còn ế hơn mọi năm. “Chỉ bán được lai rai, mỗi loại một ít. Các chị của mình cũng kinh doanh hoa gần đây, nhưng ai cũng bán rất chậm. Ở đây mình chỉ có hoa sáp, hoa giấy và hoa gấu nên nếu có ế cũng có thể giữ lại để những ngày lễ sau bán tiếp chứ hoa tươi chắc lỗ đậm”, chị Tuyền chia sẻ.

Một số mẫu hoa bó được bày bán dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ trong ngày 20.10 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi chợ mua hoa tặng mẹ và người yêu

Bên cạnh đường Nguyễn Văn Cừ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) sáng 20.10 cũng khá tấp nập. Đang đưa bạn gái đi mua hoa, anh Quang Minh (26 tuổi), ngụ tại đường Tô Hiến Thành, Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: “Bình thường những ngày lễ khác rơi vào ngày trong tuần mình không đưa người yêu đi chơi được mà 2 đứa chỉ đi ăn tối cùng nhau. Bạn gái mình thì rất thích hoa tươi, 20.10 năm nay rơi vào cuối tuần mình được nghỉ nên đưa cô ấy ra đây để tự tay lựa hoa. Nhân dịp 20.10, mình chúc các bạn nữ ngày nào cũng xinh đẹp rạng ngời như hoa”.

Những bông hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu được bày bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong ngày 20.10 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang chăm chú lựa cho mình một bó hồng thật đẹp, Anh Thư (26 tuổi), ngụ tại Q.10, (TP.HCM), chia sẻ: “Mình muốn tự tay lựa bó hoa mà bản thân yêu thích rồi về cắm trong phòng. Mình đã chọn được một bó hoa hồng ưng ý, có giá 90.000 đồng. Theo mình, giá cả hoa ngày lễ như vậy cũng khá ổn”.

Anh Thư đang chăm chú chọn bó hoa mà cô yêu thích ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa tặng cho mẹ và dì, Tăng Tiểu My (26 tuổi), ngụ tại hẻm Trần Bình Trọng, Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: “Bên cạnh những món quà, mình mua thêm hoa để tặng cho mẹ và dì trong ngày 20.10. Mình thấy giá hoa dịp 20.10 năm nay vẫn như mọi năm. Đặc biệt là không khí mọi người đi chợ hoa sáng nay rất nhộn nhịp, vì đông người nên mình đi bộ từ nhà ra đây để dễ mua hơn”.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ tấp nập người mua kẻ bán trong sáng ngày 20.10 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Quốc Đăng Huy (35 tuổi), người kinh doanh hoa trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ chia sẻ giá hoa tươi dịp 20.10 tăng gấp đôi so với ngày thường, nhưng bán vẫn khá chạy. “Năm nay, hoa hồng bán chạy nhất, lượng khách thì cũng chỉ tương đương với năm ngoái. Nếu một bó hồng ngày thường có giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng thì ngày lễ là 90.000 đồng. Vì nhu cầu tăng mà cung vẫn như vậy nên mình phải tăng giá lên. Bên cạnh mua hoa để tặng thì nhiều đơn vị tổ chức các cuộc thi cắm hoa nên hoa tươi bán khá chạy”, anh Huy cho hay.