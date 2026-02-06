Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
06/02/2026 14:04 GMT+7

Những trái cây quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày tết nay "bước ra" không gian hoa xuân, hóa thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, kết nối ký ức văn hóa truyền thống với nhịp chợ tết đương đại trong Hội chợ mùa xuân 2026.

Từ nhiều ngày nay, không khí của Hội chợ mùa xuân 2026 (Đông Anh, Hà Nội) luôn nhộn nhịp tưng bừng, hàng ngàn lượt du khách từ nhiều địa phương đổ về tham quan, mua sắm và trải nghiệm không gian văn hóa tết. 

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 1.

Hội chợ mùa xuân 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ ngày 2 - 13.2

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 2.
Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 3.
Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 4.

Hội chợ có khoảng 3.000 gian hàng và các không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm thu hút hàng ngàn người dân, du khách và doanh nghiệp

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Như lệ thường của hội chợ xuân xưa nay, các không gian trưng bày vật phẩm văn hóa, mỹ nghệ và thủ công truyền thống luôn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ hình thức thực hành nghề trực tiếp - nơi quá trình sáng tạo và tác phẩm được hình thành ngay tại chỗ, sống động và giàu sức cuốn hút.

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 5.

Mai vàng, cây trái miền Nam cùng những linh vật tạo hình sinh động mang sắc xuân phương Nam rực rỡ, làm bừng sáng một góc Hội chợ mùa xuân 2026

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 6.

Phượng - một linh vật quen được thể hiện sống động bằng trái cây qua đôi bàn tay nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Từ trái cây quen thuộc đến tác phẩm mang hồn xuân

Trò chuyện với phóng viên Thanh Niên, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến cho biết: "Tôi gắn bó với nghề này cũng nhiều năm rồi. Lần này được đi cùng đoàn TP.HCM ra Hà Nội, tôi mang theo những sản phẩm văn hóa của quê mình để giới thiệu với bà con thủ đô. Mỗi tác phẩm làm ra đều là công sức tích góp từ kinh nghiệm nhiều năm cầm dao, chứ không phải ngày một ngày hai".

Ông nói thêm: "Trái cây, rau củ thì ngày nào cũng thấy, nhưng khi làm nghề, mình phải nhìn ra được dáng, được bố cục và cái hồn bên trong quả. Tỉa sao cho vừa đẹp, vừa có ý nghĩa. Dịp tết, chúng tôi sẽ chọn các hình tượng dân gian gắn với mùa xuân như rồng, phượng, các con giáp… để gửi gắm mong muốn một năm mới bình an, đủ đầy đến người xem".

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 7.
Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 8.
Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 9.

Nghề tỉa trái cây đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và nhanh tay bởi chất liệu sống không cho phép sai sót

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Cây trái miền Nam rạng rỡ trong không khí tết Bắc

Tại hội chợ, không ít tác phẩm tạo hình có kích thước lớn, kết cấu phức tạp với hình tượng con vật quen thuộc trong văn hóa dân gian khiến người xem dừng lại lâu hơn, tò mò về công sức và kỹ thuật phía sau. Với tác phẩm hình ngựa - biểu trưng cho sự bền bỉ, hanh thông và khởi đầu thuận lợi trong năm mới, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến cho biết: "Một con như vậy tôi làm mất khoảng một ngày. Nếu khách đặt thì giá vào khoảng 2 triệu đồng. Những cặp tạo hình phục vụ đám cưới, lễ tết và các sự kiện truyền thống thường có mức giá khoảng 3 triệu đồng một cặp, tùy độ khó và yêu cầu tạo hình".

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 10.

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến, nghề tỉa trái cây nghệ thuật hiện chủ yếu làm dịch vụ đặt hàng theo mùa như mùa cưới, lễ hội nhưng tập trung nhiều nhất vào dịp Tết Nguyên đán

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Để đảm bảo chất lượng và màu sắc phù hợp cho từng tác phẩm, toàn bộ nguyên liệu trái cây được nghệ nhân chuẩn bị và vận chuyển từ miền Nam ra Hà Nội. 

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 11.

Các loại hoa trái có màu sắc rực rỡ như ớt, thanh long, hoa cúc, táo, dứa được ưu tiên lựa chọn không chỉ để bày mâm ngũ quả ngày tết, mà còn làm chất liệu tạo hình linh thú, góp phần tăng tính thẩm mỹ và ý nghĩa biểu trưng trong không gian trưng bày xuân

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

Giữa không khí chợ tết rộn ràng, những tác phẩm tỉa trái cây không chỉ dừng lại ở giá trị trang trí hay mua bán, mà còn gợi mở ký ức về mâm cỗ ngày xuân, lễ nghi và tín ngưỡng nông nghiệp gắn với mùa vụ, sự no đủ. Trong không gian hoa xuân, nghệ thuật tạo hình trái cây trở thành một lát cắt tinh tế của đời sống văn hóa, nhắc người xem rằng tết không chỉ là tiêu dùng, mà còn là sự trở về với những giá trị truyền thống được gìn giữ bằng đôi tay cần mẫn và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân.

Độc lạ những tác phẩm nghệ thuật tỉa trái cây tại Hội chợ mùa xuân 2026- Ảnh 12.

Cặp "Long - Phụng" do nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến tỉa và trưng bày tại Hội chợ mùa xuân 2026

ẢNH: TRẦN VĂN CHUNG

