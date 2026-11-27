Với hơn 45 năm gắn bó trong lĩnh vực y học hiện đại, y học cổ truyền và đồng hành thời gian dài với chương trình Phòng mạch FM của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), cuốn sách của PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Thị Bay mang đến cho độc giả những góc nhìn y khoa chuẩn xác, dung dị và thấm đẫm tính triết lý sống thuận tự nhiên, qua tác phẩm mới Lão hóa thành công.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bay (trái) có hơn 45 năm gắn bó trong lĩnh vực y học hiện đại, y học cổ truyền và đồng hành với chương trình Phòng mạch FM của VOH

Ảnh: NXB

Tuổi già thường gợi nhiều lo âu, nhất là khi con người mặc định lão hóa đồng nghĩa với bệnh tật, suy giảm sức khỏe và mất đi giá trị bản thân. Cuốn sách Lão hóa thành công của PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Thị Bay gợi mở một cách nhìn khác: hiểu cơ thể, chăm sóc sức khỏe và học cách đón nhận những thay đổi theo thời gian.

Nỗi lo ấy càng rõ ở phụ nữ, khi họ phải đối mặt với nhiều áp lực: thành đạt trong sự nghiệp, chu toàn gia đình, nuôi dạy con cái nhưng vẫn giữ vóc dáng và vẻ ngoài trẻ trung. Trong cuộc đua níu giữ thanh xuân, không ít người dần đánh mất khả năng lắng nghe nhu cầu thực sự của cơ thể.

Tác giả cho rằng điều đáng ngại không chỉ là sự thay đổi thể chất, mà còn là cảm giác mất giá trị khi không còn trẻ. Một sợi tóc bạc hay nếp nhăn mới xuất hiện đôi khi trở thành lý do khiến người ta lo lắng, khắt khe với chính mình.

Lão hóa thành công của PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Thị Bay do Saigonbooks và NXB Thế Giới ấn hành Ảnh: NXB

Lão hóa thành công: Hiểu cơ thể và học cách sống an yên theo năm tháng

Lão hóa thành công không đưa ra lời hứa về bí quyết trường sinh hay khuyến khích níu kéo tuổi trẻ bằng mọi giá. Thay vào đó, cuốn sách nhắc người đọc hiểu rõ cơ thể, chăm sóc sức khỏe và sống trọn vẹn hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Từ góc nhìn kết hợp y học hiện đại và dưỡng sinh Đông y, PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Thị Bay đề cập đến việc lão hóa thuận theo quy luật tự nhiên. Khi hiểu những thay đổi của cơ thể, mỗi người có thể điều chỉnh cách chăm sóc bản thân, biết nghỉ ngơi khi cần và buông bỏ những kỳ vọng không còn phù hợp.

Theo tinh thần ấy, trưởng thành ở nửa sau cuộc đời không phải là cố giữ lại những gì đã qua, mà là gỡ bỏ áp lực không thuộc về mình. Giá trị của con người không nằm ở một diện mạo không nếp nhăn, mà còn ở sức khỏe, sự minh mẫn và bình an trong tâm trí.

Cuốn sách cũng gợi nhắc về một nghịch lý của đời sống hiện đại: con người có ngày càng nhiều phương tiện chăm sóc sức khỏe, nhưng đôi khi lại thiếu bình thản trước tuổi già. Việc chăm sóc bản thân dễ trở thành cuộc đua với những liệu trình, chỉ số và tiêu chuẩn vẻ đẹp không có điểm dừng.

PGS.TS - bác sĩ Nguyễn Thị Bay ký tặng sách cho bạn đọc Ảnh: NXB

Thông qua những chia sẻ về sức khỏe và dưỡng sinh, Lão hóa thành công khuyến khích người đọc thay đổi cách nhìn về thời gian. Tuổi tác không nhất thiết là điều cần che giấu hay chống lại. Đó còn là hành trình hiểu mình hơn, sống có ý thức và trân trọng những gì cơ thể đã trải qua.

Chúng ta không níu giữ được thời gian, nhưng có thể lựa chọn cách sống cùng thời gian. Và đôi khi, điều đẹp đẽ nhất của tuổi già là vẫn giữ được sức khỏe, sự tự chủ và khả năng mỉm cười an nhiên trước những đổi thay của chính mình.