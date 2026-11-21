Sáng 21.11, tại Nhà sách Fahasa Tân Định, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát tổ chức chương trình giao lưu, ra mắt bộ truyện tranh trinh thám hài hước Thám tử Siêu Mông của Nhật Bản.

Tại sự kiện, độc giả có dịp giao lưu với hai chuyên gia giáo dục là thạc sĩ Trần Thị Phương Anh và thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương Thảo, cùng tìm hiểu những giá trị giáo dục của bộ sách, từ khả năng tư duy, sáng tạo đến việc hình thành thói quen đọc ở trẻ nhỏ.

Bà Phạm Thị Hóa - Phó tổng giám đốc Fahasa giới thiệu về bộ sách Thám tử Siêu Mông

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Lãnh đạo Fahasa tặng hoa chúc mừng bà Yumioka Haruna (thứ 5 từ trái sang) và các đơn vị đối tác xuất bản, phát hành cuốn sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bà Yumioka Haruna, Lãnh sự, Trưởng ban Văn hóa - giáo dục (Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM), nhận định đây không chỉ là hoạt động giới thiệu sách mà còn là dịp thúc đẩy hợp tác xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo bà, thông qua những tình huống giải đố, nhân vật thám tử Siêu Mông còn truyền tải các phẩm chất như lịch thiệp, điềm tĩnh, thông minh và giàu lòng nhân ái, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và sự thấu cảm văn hóa ở trẻ em.

Các diễn giả và khách mời chia sẻ những "bí quyết thám tử nhí" Ảnh: QUỲNH TRÂN

Độc giả tìm đọc Thám tử Siêu Mông Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tăng tương tác qua từng trang sách

Được sáng tác và minh họa bởi tác giả TROLL (Nhật Bản), Thám tử Siêu Mông là series truyện trinh thám hài hước dành cho thiếu nhi do NXB Poplar phát hành. Bộ sách đã có hơn 35 triệu bản được phát hành trên toàn cầu, gồm cả sách tranh và truyện đọc, đồng thời được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh.

Điểm đặc biệt của bộ truyện là khuyến khích độc giả trực tiếp tham gia hành trình phá án thay vì chỉ đọc và theo dõi câu chuyện. Qua từng trang sách, trẻ được rèn luyện khả năng quan sát, tìm kiếm manh mối, giải mật mã, vượt mê cung và kết nối dữ kiện để tìm ra lời giải.

Thạc sĩ giáo dục học Nguyễn Hoàng Phương Thảo cho rằng, đằng sau tạo hình hài hước của nhân vật là những phẩm chất đáng học hỏi như điềm tĩnh suy xét dựa trên chứng cứ, lịch thiệp, biết lắng nghe và có trách nhiệm.

Trong khi đó, chuyên gia Trần Thị Phương Anh đánh giá bộ sách có thể giúp trẻ rèn luyện tư duy phản biện thông qua quy trình ba bước: ghi nhớ, điều tra và lý giải. Đây cũng là gợi ý để phụ huynh đọc cùng con, khuyến khích trẻ quan sát và tự đặt câu hỏi thay vì chỉ tiếp nhận đáp án có sẵn.

Tại Việt Nam, bộ sách được đưa đến độc giả thông qua hợp tác bản quyền giữa Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát và NXB Poplar, do Education Solutions Việt Nam biên dịch, liên kết xuất bản cùng NXB Phụ nữ Việt Nam.