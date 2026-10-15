Fahasa khai trương nhà sách hơn 13 tỉ đồng tại Cà Mau

Sáng 15.10, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) khánh thành và đưa vào hoạt động nhà sách Fahasa Cà Mau tại số 3 Lưu Tấn Tài, P.Tân Thành, khu vực Bưu điện Cà Mau. Công trình được đầu tư hơn 13 tỉ đồng, có diện mạo mới với không gian hiện đại.

Chủ tịch HĐQT Fahasa Phạm Minh Thuận cho biết năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Trong hành trình này, Fahasa chú trọng phát triển hệ thống nhà sách, mở rộng mạng lưới phục vụ, đưa sách, tri thức và các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với bạn đọc trên cả nước.

Với diện tích hơn 500 m2, nhà sách Fahasa Cà Mau trưng bày hơn 50.000 đầu sách quốc văn, ngoại văn cùng hơn 60.000 sản phẩm văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, văn hóa phẩm, hàng lưu niệm và quà tặng.

Lãnh đạo Fahasa và khách mời cắt băng khánh thành nhà sách tại Cà Mau Ảnh: MINH CHÂU

Không gian nhà sách được thiết kế trên diện tích rộng hơn 500m² Ảnh: MINH CHÂU

Bổ sung sách ngoại văn phục vụ độc giả miền Tây

Không gian nhà sách được phân chia theo nhóm nội dung, với các tủ sách chuyên đề về doanh nhân Việt Nam, phụ nữ Việt Nam, trinh thám, kinh dị, kỹ năng cho trẻ em, văn học kỳ ảo… Nguồn sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, giáo dục, kỹ năng, khoa học, kinh tế và đời sống, phục vụ nhiều nhóm độc giả.

Đáng chú ý, nhà sách có gian hàng sách ngoại văn với nhiều đầu sách dành cho độc giả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những điểm nhấn của cơ sở mới tại Cà Mau.

Bên cạnh khu vực sách, nhà sách bố trí không gian dành cho thiếu nhi với đồ chơi, sản phẩm giáo dục, dụng cụ sáng tạo và giải trí. Dịp này, khu trưng bày theo chủ đề Halloween cũng giới thiệu các mặt hàng hóa trang, đồ chơi, vật phẩm trang trí và quà tặng.

Nhà sách Fahasa Cà Mau dành nhiều khoảng không gian cho việc đọc sách Ảnh: MINH CHÂU

Lần đầu tiên gian hàng bán sách ngoại văn phục vụ độc giả Đồng bằng sông Cửu Long ở Fahasa Cà Mau Ảnh: MINH CHÂU

Việc đưa Nhà sách Fahasa Cà Mau vào hoạt động bổ sung một điểm tiếp cận sách và các sản phẩm văn hóa cho người dân địa phương, trong bối cảnh nhu cầu đọc và trải nghiệm mua sắm ngày càng đa dạng.