Nhà sách Fahasa 10 tỉ đồng mở cửa tại TP.Đồng Nai

Sáng 8.10 tại TP.Đồng Nai, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) khai trương Nhà sách Fahasa Đồng Nai tại số 40 - 42 Đồng Khởi, P.Tam Hiệp. Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, nhà sách được xây dựng mới, hoàn thiện cơ sở vật chất theo mô hình hiện đại, tạo thêm không gian đọc sách, trải nghiệm và mua sắm cho độc giả.

Nằm trên diện tích 500 m², nhà sách được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng sự tiện nghi và thẩm mỹ. Sách được phân loại theo thể loại, chủ đề, gồm văn học, thiếu nhi, giáo dục, kỹ năng, khoa học, đời sống..., giúp độc giả thuận tiện tìm kiếm và lựa chọn.

Lãnh đạo Fahasa và khách mời cắt băng khai trương nhà sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Độc giả nhí say sưa với không gian đọc của nhà sách mới Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nằm trên diện tích 500m², Nhà sách Fahasa Đồng Nai do Fahasa đầu tư được xây dựng hoàn toàn mới theo mô hình nhà sách hiện đại, thông minh. Không gian nhà sách có thiết kế khang trang, đặc biệt chú trọng đến sự tiện nghi và tính thẩm mỹ. Sách trưng bày theo từng thể loại và chủ đề, giúp khách hàng thuận tiện tham quan, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm, đồng thời cập nhật nhiều tựa thuộc các lĩnh vực: văn học, thiếu nhi, giáo dục, kỹ năng, khoa học và đời sống..., đáp ứng nhu cầu đọc đa dạng của nhiều nhóm độc giả.

Điểm đến văn hóa - tri thức ở miền Đông Nam bộ

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó tổng giám đốc Fahasa Phạm Thị Hóa cho biết nhà sách được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa - tri thức gần gũi với cộng đồng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tăng cường kết nối với các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ.

Nhà sách trưng bày hơn 50.000 đầu sách quốc văn, ngoại văn cùng hơn 60.000 sản phẩm văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi, văn hóa phẩm, hàng lưu niệm và quà tặng. Các khu vực được bố trí theo từng nhóm sản phẩm, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, vui chơi và giải trí của nhiều nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, Fahasa Đồng Nai dành thêm không gian trải nghiệm cho trẻ em và gia đình, với các sản phẩm đồ chơi, dụng cụ sáng tạo, giáo dục và giải trí. Cách bố trí này tạo điều kiện để trẻ vừa vui chơi, vừa khám phá và phát huy khả năng sáng tạo.

Fahasa Đồng Nai bán hơn 50.000 đầu sách quốc văn, ngoại văn cùng 60.000 sản phẩm văn phòng phẩm Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhân dịp khai trương, nhà sách cũng trang trí khu vực theo chủ đề Halloween, giới thiệu các sản phẩm như mặt nạ, phụ kiện hóa trang, đồ chơi, quà tặng và đồ trang trí theo mùa.

Dịp này, Fahasa trao 30 phần quà cho học sinh có thành tích tốt trong học tập tại TP.Đồng Nai, qua đó khuyến khích tinh thần học tập và niềm yêu thích đọc sách.