Bộ sưu tập Pokémon bản quyền chính thức có mặt tại Fahasa

Ra đời ngày 27.2.1996, Pokémon đã trải qua 30 năm phát triển để trở thành thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất lịch sử. Hệ sinh thái Pokémon bao gồm trò chơi điện tử, anime, phim điện ảnh, thẻ bài sưu tầm và hàng nghìn sản phẩm bản quyền được phân phối trên toàn cầu. Những nhân vật biểu tượng như Pikachu, Charizard hay Bulbasaur trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người VN, từ những buổi chiều theo dõi phim hoạt hình trên truyền hình đến cơn sốt Pokémon GO từng khuấy động cộng đồng. Sức hút của Pokémon đến từ khả năng kết nối nhiều thế hệ, vừa mang đến niềm vui khám phá cho trẻ em hiện nay, vừa gợi lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ đối với các bậc phụ huynh.

Chính thức ra mắt bộ sưu tập Thiên Long Pokémon bản quyền, nhân tuần lễ sách Nhật Bản tại VN ảnh: Quỳnh Trân

Thông qua hệ thống phân phối rộng khắp của Fahasa, bộ sưu tập học cụ Pokémon bản quyền chính thức được giới thiệu đến khách hàng trên toàn quốc, góp phần mang những sản phẩm học tập chất lượng cao và giàu cảm hứng đến gần hơn với học sinh, sinh viên và các gia đình Việt.

Điểm nổi bật của bộ sưu tập Pokémon do Thiên Long phát triển là chiến lược thiết kế riêng phục vụ cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Dòng sản phẩm dành cho trẻ em sử dụng màu sắc tươi sáng, hình ảnh các nhân vật Pokémon dễ thương và sinh động.

Trong khi đó, dòng teen được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng màu sắc thời trang và cách thể hiện nhân vật phù hợp với thị hiếu của học sinh trung học và sinh viên. Nhân dịp ra mắt, Fahasa dành nhiều quà tặng bản quyền hấp dẫn cho khách hàng đến với Pokémon.