Tưng bừng ngày hội Harry Potter, Pokemon và Manga Fest 2026

Sáng 28.5 tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty Phát hành sách TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc đợt phát hành sách và các hoạt động phục vụ hè 2026 trên toàn quốc - một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Nam Thắng - Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Tổng giám đốc Fahasa Retail cho biết: "Thông qua chuỗi hoạt động phong phú trong dịp hè, chúng tôi muốn tiếp tục định hướng xây dựng nhà sách không chỉ là nơi mua sắm sách và sản phẩm văn hóa, mà đây còn là không gian trải nghiệm, kết nối cộng đồng bạn đọc và lan tỏa thói quen đọc sách trong đời sống hiện đại".

Ông Phạm Nam Thắng - Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Tổng giám đốc Fahasa Retail phát biểu khai mạc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đại diện Fahasa trao 100 phần quà tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn với tổng trị giá 60 triệu đồng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Trong các hoạt động văn hóa trong hè năm nay, Fahasa tập trung xây dựng nhiều khu vực trưng bày tủ sách chuyên đề phục vụ nhu cầu đọc, học tập và giải trí của bạn đọc, như: Tủ sách Em yêu sử Việt - Theo dòng lịch sử tự hào nước non; Tủ sách kỹ năng sống cho trẻ - Lớn khôn an toàn; Tủ sách Bé học quản lý tiền - Học cách dùng tiền từ những điều nhỏ nhất; Tủ sách vui chơi Thế giới sticker dán hình; Tủ sách Cùng bé ôn hè…

Fahasa cùng các nhà xuất bản còn phát hành độc quyền những bộ truyện được đông đảo bạn trẻ yêu thích như: Boxset Nguyễn Nhật Ánh (sách đã chuyển thể thành phim kết hợp với giao lưu tác giả và tặng chữ ký), Boxset Harry Potter, boxset Naruto, Magic Kaito, Assassination Classroom, Anne tóc đỏ, Cây cam ngọt… cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm: trở thành nghệ sĩ IDW Transformers, chế tạo siêu xe Blokees Wheels và hội thảo chuyên đề Chìa khóa dẫn đến thành công cho tựa sách Living Truth cùng tác giả Trần Tiến Công...

Đặc biệt, ban tổ chức còn giới thiệu và công bố ra mắt bộ sưu tập Pokémon, cùng các hoạt động biểu diễn, giao lưu 4 mascot bản quyền Pikachu và mini game tương tác dành cho cộng đồng yêu thích Pokémon.

Điểm nhấn của mùa hè năm nay là chương trình Manga Fest 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ và cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho các dòng sách manga comic mới, light novel, sách văn học và đồ chơi Nhật Bản.

Hoạt động trải nghiệm tô màu diễn ra hằng ngày trong dịp hè tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ngày hội Harry Potter do Fahasa phối hợp cùng NXB Trẻ tiếp tục phát hành boxset Harry Potter phiên bản đặc biệt độc quyền tại hệ thống nhà sách trên toàn quốc. Nhiều sản phẩm theo chủ đề Harry Potter như sách, đồ chơi, quà tặng lưu niệm, dụng cụ học sinh và sản phẩm sưu tầm cũng được ra mắt để phục vụ năm học mới.

Tại lễ khai mạc đợt phát hành sách và các hoạt động phục vụ hè 2026, Fahasa đã trao tặng 100 phần quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn có tổng trị giá 60 triệu đồng. Trao tặng cho 50 trường học trên cả nước, mỗi trường 1 tủ sách và 2 kệ trưng bày sách với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng.