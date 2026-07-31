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Văn hóa

Hello Kitty ra mắt 3 phiên bản mới tại Việt Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Là biểu tượng văn hóa toàn cầu, Hello Kitty luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên nhân vật này ra mắt cùng lúc 3 phiên bản thiết kế mới, độc quyền và có bản quyền chính thức.

Sáng 31.7, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp cùng iiGEN khai mạc Không gian Pop-up iiGEN, giới thiệu loạt sản phẩm có bản quyền mới năm 2026. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc với độc giả và người tiêu dùng Việt Nam, nổi bật là Hello Kitty.

Hello Kitty ra mắt 3 phiên bản mới tại Việt Nam- Ảnh 1.

Buổi ra mắt nhân vật Hello Kitty thu hút rất đông người hâm mộ

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hello Kitty ra mắt 3 phiên bản mới tại Việt Nam- Ảnh 2.

3 phiên bản thiết kế mới của Hello Kitty tại nhà sách Fahasa

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Nam Thắng, Tổng giám đốc Fahasa Retail, cho biết Không gian Pop-up iiGEN được tổ chức nhằm giới thiệu các bộ sưu tập văn phòng phẩm và dụng cụ học tập bản quyền mới nhất, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo với nhiều hoạt động tương tác, vui chơi và ưu đãi dành cho trẻ em cùng các gia đình. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976 - 2026).

Trong ngày đầu khai trương, không gian Pop-up thu hút đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích những nhân vật nổi tiếng. Từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng để trải nghiệm và mua các sản phẩm mới.

Là một trong những người có mặt từ sớm, Ngô Nhật Nguyên, sinh viên năm 3 Ngành Thiết kế đồ họa, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết bản thân yêu thích các nhân vật như Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, My Melody, Pochacco... từ nhỏ nên tranh thủ đến sự kiện dù đang bận học. "Tôi rất vui khi các sản phẩm bản quyền chính thức được phân phối tại Việt Nam nên không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu", Nhật Nguyên chia sẻ.

Dịp này, Fahasa giới thiệu nhiều bộ sưu tập bản quyền nổi bật như Hello Kitty với 3 phiên bản thiết kế mới, Marvel (Avengers và Spider-Man), Disney Princess, các nhân vật Sanrio gồm Kuromi, Cinnamoroll, My Melody, Pochacco, cùng các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Zootopia và chủ đề khủng long.

Theo đơn vị tổ chức, các sản phẩm được thiết kế với màu sắc tươi sáng, kiểu dáng hiện đại, sử dụng chất liệu an toàn, hướng đến nhu cầu học tập, sáng tạo và sử dụng hằng ngày của học sinh, sinh viên cũng như những người yêu thích các sản phẩm bản quyền.

Hello Kitty ra mắt 3 phiên bản mới tại Việt Nam- Ảnh 3.

Fahasa mong muốn mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn đa dạng, bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tại Không gian Pop-up iiGEN, Fahasa còn bố trí khu trải nghiệm dành cho cả gia đình với nhiều hoạt động tương tác và trò chơi dành cho trẻ em trong dịp hè, tạo nên không gian vui chơi kết hợp mua sắm.

Thông qua hợp tác với iiGEN để đưa các nhân vật nổi tiếng như Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, My Melody và Pochacco đến Việt Nam, Fahasa kỳ vọng tiếp tục mở rộng danh mục văn phòng phẩm, dụng cụ học tập bản quyền chất lượng cao. Đơn vị mong muốn mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn đa dạng, bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm trong mùa tựu trường.

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