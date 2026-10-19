Hai nhà sách Fahasa đầu tư 28 tỉ đồng tại Thanh Hóa và Hải Dương có gì?

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1976–2026), Fahasa tiếp tục mở rộng hệ thống nhà sách. Sáng 19.10, nhà sách Fahasa Thanh Hóa chính thức khai trương tại Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa, phường Quảng Phú, với tổng vốn đầu tư 14 tỉ đồng.

Nhà sách có diện tích hơn 600 m2, được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị mới. Theo đại diện Fahasa, việc mở thêm địa điểm tại Thanh Hóa nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống nhà sách trên toàn quốc, bên cạnh việc đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở hiện hữu.

Tổng giám đốc Fahasa Retail Phạm Nam Thắng (thứ hai từ trái sang) và khách mời cắt băng khánh thành nhà sách Fahasa Thanh Hóa Ảnh: MINH CHÂU

Nhà sách mới có diện tích lên tới hơn 600m² được xây dựng khang trang, hiện đại Ảnh: MINH CHÂU

Hơn 50.000 bản sách và 60.000 mặt hàng

Theo ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa, nhà sách được đầu tư 14 tỉ đồng để xây dựng và trang bị thiết bị mới, hướng đến mô hình bán lẻ sách hiện đại.

Ông Thuận cho biết trong những tháng cuối năm 2026, Fahasa sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống nhà sách trên toàn quốc.

Nhà sách Fahasa Thanh Hóa trưng bày hơn 50.000 bản sách quốc văn và ngoại văn thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, kinh tế, khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, sách thiếu nhi, sách giáo dục và ngoại ngữ.

Khu vực đọc sách tại nhà sách Fahasa Thanh Hóa Ảnh: MINH CHÂU

Các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực được trưng bày tại nhà sách Ảnh: MINH CHÂU

Bên cạnh sách, nhà sách còn có khoảng 60.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, quà tặng và hàng lưu niệm, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và mua sắm của nhiều nhóm khách hàng.

Dịp khai trương, nhà sách triển khai các chương trình quà tặng và giảm giá từ 10–50% đối với một số mặt hàng sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi và quà tặng.