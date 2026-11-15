Những góc khuất nhọc nhằn của nghề sự kiện qua sách Lê Quỳnh Thư

Sáng 15.11, tại Đường sách TP.HCM, tác giả Lê Quỳnh Thư, Founder & CEO Apex Media, ra mắt cuốn sách Phía sau ánh sáng. Tác phẩm tập hợp những trải nghiệm nghề nghiệp sau gần 15 năm gắn bó với ngành sự kiện, đồng thời hé lộ những áp lực ít được nhìn thấy phía sau mỗi chương trình.

Dù buổi giao lưu bắt đầu từ 8 giờ 30 trong cơn mưa lớn, các hàng ghế dưới sân khấu đường sách vẫn kín chỗ. Nhiều độc giả đến tham dự, gặp gỡ và chia vui cùng tác giả.

Tác giả Lê Quỳnh Thư kể nhiều về những góc khuất phía sau của nghề sự kiện Ảnh: P.ANH

Độc giả tham dự buổi ra mắt sách và chia vui với tác giả Phía sau ánh sáng Ảnh: P.ANH

Cuốn sách không đi sâu vào cách tạo nên những sự kiện đẹp mắt mà tập trung vào việc tổ chức một chương trình đúng mục tiêu chiến lược, bảo đảm trải nghiệm và tạo ra giá trị thương mại bền vững. Với quan niệm “Event không phải sân khấu. Event là hệ thống”, Lê Quỳnh Thư nhìn sự kiện như một quy trình quản trị tổng thể, bao gồm mục tiêu, con người, ngân sách, vận hành, rủi ro và kết quả cần đo lường.

Từ trải nghiệm thực tế, tác giả đề cập những bài toán mà cả agency lẫn doanh nghiệp đặt hàng phải đối mặt: dòng tiền, công nợ, chi phí pitching không hoàn lại, rủi ro tại hiện trường và áp lực tối ưu hiệu suất. Những vấn đề này được trình bày qua góc nhìn của người trực tiếp làm nghề, đồng thời hướng đến cả những người duyệt ngân sách, đặt hàng và phối hợp tổ chức sự kiện.

Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam Trần Hoàng cho rằn, trong bối cảnh phát triển mới, cuốn sách có vai trò quan trọng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Độc giả Quang Minh từ Hà Nội vào tham gia buổi giao lưu với tác giả Ảnh: QUỲNH TRÂN

Những góc khuất ít được kể của nghề sự kiện

Chia sẻ về quá trình viết sách, Lê Quỳnh Thư kể ý tưởng bắt đầu từ một buổi tối chị ngồi giữa những báo giá, tin nhắn và dự án đấu thầu. Khi đọc được những bình luận trên mạng xã hội như “Bà chị làm chi cái nghề vất vả quá vậy!” hay “Công nhận chị bền thiệt chứ em làm 5 năm là gãy ngang”, chị vừa cảm thấy chạnh lòng, vừa tự hào về hành trình đã qua. Những suy nghĩ ấy thôi thúc chị bắt đầu viết những dòng đầu tiên.

“Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến của nghề sự kiện thường dừng ở sân khấu, ý tưởng, nghệ sĩ và khoảnh khắc chương trình diễn ra. Vì vậy, với Phía sau ánh sáng, tôi chọn đi vào những phần khó nhìn thấy hơn: pitching, công nợ, dòng tiền, quan hệ giữa khách hàng - agency - nhà cung cấp, áp lực hiện trường, tổ chức nhân sự và những quyết định sai mà người trong nghề ít khi công khai”, chị Thư chia sẻ.

Lê Quỳnh Thư ký tặng sách cho độc giả Ảnh: P.ANH

Điểm đáng chú ý của cuốn sách là các vấn đề được đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, nơi agency không chỉ tư vấn, sáng tạo mà còn phải ứng vốn và tổ chức vận hành dưới nhiều giới hạn về thời gian, ngân sách, nhân lực. Thay vì xem mô hình quốc tế như một công thức có sẵn, tác giả chọn lọc những nguyên tắc có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế trong nước.

Với Lê Quỳnh Thư, sự kiện chưa bao giờ chỉ là sân khấu. Ánh sáng càng rực rỡ trước khán giả thì phía sau đó càng có nhiều công việc, áp lực và những quyết định đòi hỏi người làm nghề phải tính toán kỹ lưỡng.

Một độc giả từ Hà Nội, ông Quang Minh, cho biết đã đặt mua cuốn sách với giá bìa 288.000 đồng và nhanh chóng vận dụng những kiến thức đọc được vào công việc. Anh chia sẻ vừa đàm phán được hợp đồng tổ chức sự kiện trị giá 288 triệu đồng. Câu chuyện tạo nên một khoảnh khắc thú vị tại buổi giao lưu, khi độc giả chia sẻ trải nghiệm ứng dụng kiến thức từ sách vào thực tế.

Tại chương trình, ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, đánh giá Phía sau ánh sáng là cuốn sách có giá trị tham khảo đối với những người làm nghề sự kiện và sinh viên theo học các lĩnh vực liên quan. Ông cho biết sẽ giới thiệu tác phẩm đến các trường đại học, bởi nội dung không chỉ đề cập nghiệp vụ mà còn gợi mở những vấn đề về văn hóa, tư duy kinh doanh và khát vọng doanh nghiệp.