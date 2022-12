'Độc nhất miền Tây': Bức tranh đồng quê làm từ gỗ lũa dài hơn 24 m

Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) là người say mê sưu tầm gỗ lũa có tiếng ở An Giang. Hiện, ông sở hữu trên 50 tác phẩm điêu khắc từ gỗ lũa có kích thước “khủng”. Những tác phẩm này được trưng bày tại Khu du lịch Mỹ Luông (H.Chợ Mới, An Giang).

Theo ông Nghỉ, gỗ lũa là phần lõi của thân cổ thụ khô lại. Loại gỗ này rất cứng, không bị mối mọt, mục nát hay tác động của thời tiết. Những đồ vật điêu khắc từ loại gỗ này có giá trị cao.

Ông Phan Văn Khánh (cháu gọi ông Nghỉ bằng cậu), Giám đốc Khu du lịch Mỹ Luông, cho biết sau 15 năm sưu tầm, ông Nghỉ sở hữu hơn 3.000 m3 khối gỗ lũa. Trong số đó, ông Nghỉ chọn ra những phần ưng ý nhất rồi thuê thợ từ Nam Định vào điêu khắc thành hơn 50 tác phẩm nghệ thuật, như: 12 con giáp tạc trên một gốc cây; bộ sưu tập 24 con giáp (đực và cái); tượng Phật…

Gần đây, ông Nghỉ cho “ra lò” thêm một tác phẩm tranh điêu khắc từ gỗ lũa được xem là “độc nhất miền Tây". Đó là bức tranh đồng quê có chiều dài 24,5 m, bề rộng hơn 2 m, được nghệ nhân tạo tác tỉ mỉ các phong cảnh làng quê Việt Nam, như: đám cưới chuột, hoạt cảnh vinh quy bái tổ, nông dân làm ruộng trên cánh đồng; phong cảnh đặc trưng của 3 miền…





Dù trên nền gỗ màu nâu đơn giản nhưng hình ảnh về con người, cảnh vật trên bức tranh đều được khắc nổi như tranh 3D, khiến người yêu nghệ thuật đều trầm trồ, thán phục. "Cậu tôi (ông Nghỉ - PV) thuê hơn 20 nghệ nhân từ miền Trung vào chạm khắc, mất hơn 6 năm mới xong. Do chất liệu gỗ rất cứng nên hầu như cưa, đục đưa vào đều bị cùn nếu không có tay nghề cao sẽ khó làm được", ông Khánh cho biết thêm.

Theo ông Khánh, bức tranh đồng quê Việt Nam làm từ gỗ lũa của ông Nghỉ đã xác lập kỷ lục Việt Nam vì sở hữu kích thước khủng và đạt giá trị độc bản. Sắp tới, bức tranh này sẽ đưa vào phục vụ du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng tại Khu du lịch Mỹ Luông.