Độc nhất quán bún bò dồi chiên 40 năm ở Sài Gòn: 'Vị đặc trưng không đâu có'
Video Đời sống

Độc nhất quán bún bò dồi chiên 40 năm ở Sài Gòn: 'Vị đặc trưng không đâu có'

Thu Giang
Thu Giang
20/09/2025 05:30 GMT+7

Với công thức gia truyền hơn 40 năm, trải qua 7 lần đổi mặt bằng, quán bún bò dồi chiên “độc nhất” Sài Gòn trên đường Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM vẫn đỏ lửa mỗi ngày, níu chân thực khách gần xa.

Bà Nguyễn Thị Minh, 57 tuổi, chủ quán bún bò Cô Minh trên đường Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM đã có hơn bốn thập kỷ gắn bó với nồi nước lèo. Bà là người tiếp nối món bún bò dồi chiên gia truyền từ chị gái.

Độc nhất quán bún bò dồi chiên 40 năm ở Sài Gòn: 'Vị đặc trưng không đâu có'

Quán của bà Minh mở bán từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều và từ 3 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ đêm hàng ngày. Để có được những tô bún bò thơm ngon, bà bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, từ chuẩn bị nguyên liệu, đến nêm nếm rồi dọn hàng.

Độc nhất quán bún bò dồi chiên 40 năm ở Sài Gòn: 'Vị đặc trưng không đâu có' - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh, chủ quán bún bò Cô Minh

ẢNH: THU GIANG

 

