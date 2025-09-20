Bà Nguyễn Thị Minh, 57 tuổi, chủ quán bún bò Cô Minh trên đường Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM đã có hơn bốn thập kỷ gắn bó với nồi nước lèo. Bà là người tiếp nối món bún bò dồi chiên gia truyền từ chị gái.

Độc nhất quán bún bò dồi chiên 40 năm ở Sài Gòn: 'Vị đặc trưng không đâu có'

Quán của bà Minh mở bán từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều và từ 3 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ đêm hàng ngày. Để có được những tô bún bò thơm ngon, bà bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, từ chuẩn bị nguyên liệu, đến nêm nếm rồi dọn hàng.