Dốc sức lo nơi ở mới cho người dân Làng Nủ, Nậm Tông

Dốc sức tìm người mất tích

Theo thông tin từ UBND H.Bắc Hà, ngày 15.9 đã tìm thấy 2 người mất tích trong vụ sạt lở làm sập Nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc và hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong vụ việc này cơ quan chức năng đã tìm đủ 5 người mất tích sau vụ sạt lở.

Trong ngày 15.9, máy xúc được đưa đến hiện trường tìm 8 người còn mất tích ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà, Lào Cai) ẢNH: SIN TÂM

Còn tại hiện trường sạt lở đất ở thôn Nậm Tông, thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó trưởng công an H.Bắc Hà, cho biết tuyến đường vào hiện trường đã được san gạt xong để đưa máy xúc, máy ủi vào tìm kiếm. Cùng với các lực lượng tại chỗ, hiện trường có thêm 2 máy xúc đào bới, ủi xúc bùn để tìm người mất tích. Ngoài ra, khu vực tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía thượng nguồn nhưng chưa có kết quả. Trong vụ việc này, vẫn còn 8 người mất tích.

Cũng trong ngày 15.9, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai dựng bổ sung trạm phát sóng tạm thời để kết nối thông tin chỉ đạo, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Nậm Tông.

Chiều 15.9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại thôn Làng Nủ cho biết sau khi xác minh chi tiết, cập nhật từ các hộ gia đình trong thôn, số liệu cập nhật chính xác thiệt hại trong khu vực bị lũ ống là 33 hộ, 40 ngôi nhà (do có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ).

Cơ quan chức năng xác định có 16 người bị thương, trong đó đang điều trị tại bệnh viện là 15 người; số người chết là 52 người (tăng 1 người do có 1 trường hợp chết tại bệnh viện được trả về) và còn 14 người đang mất tích.

Cũng theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại thôn Làng Nủ, lý do có sự điều chỉnh số liệu là vì một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương. Một số trường hợp khác, gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Giải thích thêm về nguyên nhân dẫn đến số liệu có sự điều chỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết do thời điểm xảy ra lũ quét thông tin liên lạc bị ngắt, gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo. Một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về và một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết, do đó lúc đầu báo mất tích.

Cập nhật đến ngày 15.9, tổng số người chết và mất tích trong lũ ống ở Làng Nủ là 66 người, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. H.Bảo Yên mong muốn báo chí chia sẻ thông tin 14 người thôn Làng Nủ còn đang mất tích để nếu họ còn ở đâu đó xin hãy liên lạc về chính quyền xã, thôn.

Ngày 15.9, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì cuộc làm việc với Trường ĐH Mỏ - Địa chất, các chuyên gia về địa chất; Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và Huyện ủy Bảo Yên để bàn phương án tái định cư, đảm bảo chỗ ở cho người dân Làng Nủ.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (H.Bảo Yên, Lào Cai) ẢNH: TUẤN MINH

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường chỉ đạo trước mắt sẽ dự kiến xây dựng 40 ngôi nhà cho 40 gia đình bị thiệt hại trong vụ lũ ống vừa qua. Dự kiến, khu tái định cư mới nằm ở đồi sim cách vị trí cũ khoảng 2 km. Đây là khu vực có diện tích rộng, nằm trên địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện, nước... Nhà ở khu tái định cư này sẽ là mẫu nhà sàn của người Tày do Hội Kiến trúc sư VN thiết kế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu ngay trong hôm nay (16.9) các cơ quan chức năng phải đưa máy móc vào triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công. Lào Cai sẽ quyết tâm hoàn thành khu tái định cư này trước ngày 31.12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Lào Cai cũng kêu gọi, trong quá trình xây dựng khu tái định cư, đề nghị bà con tham gia giúp đỡ công nhân để cùng nhau xây dựng một Làng Nủ mới đẹp hơn Làng Nủ cũ, người dân sống cùng nhau đoàn kết, quyết tâm. Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, khu tái định cư Làng Nủ mới còn có thể bố trí tiếp nhận những hộ dân đang ở vị trí thấp chứ ko phải chỉ có các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ ống vừa qua.

Cùng với Làng Nủ, UBND tỉnh Lào Cai cũng quyết định làm khu tái định cư Nậm Tông cho người dân của khu vực xóm Bản Cái và một số bản khác thuộc thôn Nậm Tông xong trước ngày 31.12.

Bí thư Huyện ủy Bắc Hà Nguyễn Duy Hòa cho biết ngay trong ngày 16.9, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng của H.Bắc Hà để khảo sát địa điểm, nếu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về an toàn trong phòng chống thiên tai sẽ bắt tay làm ngay để sớm có mặt bằng.

