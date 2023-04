Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An nâng tầm tuyến trẻ, không dùng ngoại binh

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã tổ chức lễ tổng kết năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023. Năm ngoái, dù vận động chủ lực Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu, nhiều VĐV lớn tuổi xin nghỉ, lứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn đạt những thành tích đáng nhớ. Họ đứng hạng 3 giải vô địch quốc gia, vô địch Cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 và đoạt huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Với tuyến trẻ, VTV Bình Điền Long An đứng hạng nhất giải trẻ toàn quốc và hạng 2 giải trẻ các câu lạc bộ toàn quốc.

Với những thành tích ấn tượng đó, UBND tỉnh Long An, cùng các đơn vị đồng hành đã thưởng 700 triệu đồng cho VTV Bình Điền Long An. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban lãnh đạo giao phó. Bước sang năm 2023, đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống này đã có một loạt sự thay đổi đáng chú ý. Huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền xin nghỉ vì lý do sức khỏe, người thay bà là ông Lê Thái Bình.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, khen thưởng đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An ĐNT

Tuyến đội tuyển của VTV Bình Điền Long An có tổng cộng 3 HLV, 15 VĐV. Đội đã bổ sung 2 VĐV mới là H'Mia từ Đắk Lắk và Thạch Thị Mỹ Hằng từ Vĩnh Long. So với các đối thủ khác, VTV Bình Điền tiếp tục có hướng đi riêng. Cụ thể, họ không thuê VĐV ngoại để đánh giá chính xác thực lực nội binh của đội, tại vòng 1 giải vô địch quốc gia, qua đó có có hướng đầu tư cho giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, VTV Bình Điền Long An cũng không gọi lại Trần Thị Thanh Thúy để cô phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, tạo động lực để các vận động viên khác noi theo. Với những khó khăn về lực lượng (trong đó có việc phụ công Ngọc Hoa không thi đấu), VTV Bình Điền Long An vẫn đứng hạng 3 trong bảng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia và đứng thứ 2 tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty phân bón Bình Điền, tặng bằng khen cho các VĐV xuất sắc ĐNT

HLV Lê Thái Bình cho biết: "Đội đang trong quá trình trẻ hóa nên chỉ đặt mục tiêu vào tốp 3 mùa giải này. Ngoài ra, có 3 VĐV trẻ đang đi tập đánh giải trẻ quốc gia như: Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Như Ngọc và 4 VĐV lên tuyển tập trung tham dự SEA Games là Kim Thanh, Kim Thoa, Khánh Đan và Thanh Thúy. Với những nhân tố trên đội VTV Bình Điền Long An hy vọng một tương lai tươi sáng cho đội hình trẻ hóa này".

Ngoài những mục tiêu về chuyên môn, VTV Bình Điền Long An cũng sẽ phối hợp với ban, ngành tại địa phương xây dựng đề án duyệt cho kinh phí tiền ăn, tiền công theo chế độ, chính sách của Nhà nước; hỗ trợ tài chính cho các vận động viên, đặc biệt là nhóm trụ cột cho phù hợp với mặt bằng hiện tại; đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo trẻ để bổ sung lực lượng vốn đang thiếu hụt…