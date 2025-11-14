Đội bóng rổ nữ Trường ĐH Tôn Đức Thắng lần thứ 2 vô địch toàn quốc

Lật ngược tình thế ngoạn mục để lên ngôi "hoàng hậu" bóng rổ đầy bất ngờ

Trường ĐH Tôn Đức Thắng tọa lạc ở TP.HCM từ lâu đã được biết đến là một cơ sở đào tạo không chỉ tốt về văn hóa mà còn mạnh cả giáo dục thể chất và phát triển thể thao trong học đường một cách mạnh mẽ. Là trthường duy nhất ở phía nam có đến 2 đội nam, nữ bóng rổ tham dự VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (chưa kể đội bóng đá nam cũng sẽ dự VCK vài ngày tới) cũng đủ nói lên thực lực và độ dày mà đơn vị đến từ TP.HCM đã gầy dựng. Đặc biệt là đội nữ ở giải sinh viên toàn quốc 3 năm trước đây đã từng lên ngôi vô địch (2022).

Đội bóng rổ nữ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội nam ĐH Đà Nẵng (phải) vô địch ẢNH: NUC

Khi ra Hà Nội tham dự VCK giải bóng rổ toàn quốc tranh Cúp TV 360 với 5 đối thủ tiêu biểu khác, đội nữ Trường ĐH Tôn Đức Thắng khởi đi không mấy suôn sẻ. Họ đã sớm vấp ngã trước đội ĐH Đà Nẵng ngay trận đầu tiên với tỷ số 41-48. Cho dù thế trận không hề kém hơn đại diện duyên hải miền Trung, nhưng những cú dứt điểm của các học trò HLV Từ Văn Tài lại chưa thật chính xác. Trận thua đó cũng đã vỡ ra vài điều mà nói như thầy Lê Tấn Phát, Phó khoa Khoa học thể thao, Trưởng đoàn thì chính sự mất tập trung vài thời điểm cộng với kém may mắn khi ném rổ khiến cho đội bị khựng lại.

Thầy trò HLV Từ Văn Tài hạnh phúc với chiến thắng ẢNH: NUC

Vấp ngã đó không làm đội chùn bước. Bằng chứng là ngay trận sau đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xuất sắc đánh bại đội ĐH Sư phạm Hà Nội với tỷ số cách biệt 41-27 để giành vị trí nhì bảng C và vào bán kết. Càng đánh các học trò của HLV Từ Văn Tài càng chững chạc và tự tin hơn. Bên cạnh việc tiếp tục tích lũy tốt thể lực, đội đã có những đánh giá nghiêm túc về từng đối thủ, xây dựng chiến thuật thi đấu phù hợp. Nhất là luôn có sự nhắc nhở, động viên nhau trên sân để cùng tạo nên một tinh thần mạnh mẽ. Nhờ vậy ở trận bán kết, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã chơi thật hay và tạo nên kịch tính đến phút chót khi thắng ĐH Quốc gia Hà Nội 45-44. Một tỷ số không dành cho những người yếu tim.

Niềm vui của các cô gái Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: NUC

Tinh thần lên cao bước vào trận chung kết gặp lại các cô gái ĐH Đà Nẵng, đội bóng đến từ TP.HCM không còn chút e dè và cảm giác hơi bị ngợp như trận gặp đối thủ ở vòng bảng. Họ tràn lên tấn công sớm, chủ động trong lối chơi, mang lại những pha ăn miếng trả miếng.

Sau nửa đầu trận có phần giằng co, hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu với sự bùng nổ của các cô gái Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cú ném 3 điểm của Minh Minh ở quãng đầu hiệp cùng với liên tiếp những điểm số từ các pha dàn xếp mạch lạc đã giúp thầy trò HLV Tư Văn Tài có lúc dẫn trước đối thủ tới 10 điểm.

Những nỗ lực của đội ĐH Đà Nẵng đưa cách biệt về con số 1 ở những giây cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, phía ĐH Tôn Đức Thắng đã phòng thủ tốt, ngăn chặn thành công những bài đánh cuối cùng của đại diện miền Trung để giành thắng lợi nghẹt thở với tỷ số 41-40.

Niềm vui giành ngôi vô địch của các cô gái Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: NUC

Chiến thắng không chỉ mang về chiếc cúp vô địch sinh viên toàn quốc lần thứ 2 sau 3 năm, mà còn khẳng định sức mạnh của tinh thần sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng: bền bỉ, quyết tâm và không ngừng vươn lên.

Đây là thành quả từ sự nỗ lực của tập thể VĐV, ban huấn luyện và sự cổ vũ mạnh mẽ từ cộng đồng sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng - nơi đã đào tạo ra rất nhiều những cái tên đáng chú ý, trở thành huyền thoại tại sân chơi này như Linh Võ, Thanh Dừa, Minh Minh hay Thư Bùi. Chính Thư Bùi hay còn gọi là Bùi Minh Thư đã giành giải nữ VĐV xuất sắc nhất giải cùng với Lê Trung Khoa của đội nam ĐH Đà Nẵng.

Đại diện duyên hải miền Trung thua nữ nhưng đã vô địch bóng rổ nam sau khi thắng Trường ĐH Giao thông vận tải trong trận chung kết.

Trưởng đoàn Lê Tấn Phát và đội nữ ẢNH: NUC