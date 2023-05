Đổi 'công thức' giảm kẹt xe cho TP.HCM

Giải pháp giảm ùn tắc tại 8 điểm không chuyển biến

1. Đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái - TP.Thủ Đức):

Nghiên cứu phương án tổ chức lưu thông 1 chiều ra, 1 chiều vào riêng biệt tại nút giao Nguyễn Thị Ðịnh - đường A Khu công nghiệp Cát Lái đối với 2 khu đất do Khu công nghiệp Cát Lái và Công ty xi măng Hà Tiên quản lý; Nghiên cứu phương án cấm rẽ trái và quay đầu xe trên đường Nguyễn Thị Ðịnh tại khu vực giao lộ Nguyễn Thị Ðịnh - đường C Khu công nghiệp Cát Lái; Nghiên cứu cải tạo giao lộ Nguyễn Thị Ðịnh - đường C Khu công nghiệp Cát Lái (mở làn đường cho xe 2 bánh lưu thông phía trong, tách khỏi phần đường ô tô hiện nay).

2. Đường Nguyễn Tất Thành, Q.4:

Nghiên cứu phương án hạn chế một số loại phương tiện được phép lưu thông (đặc biệt vào giờ cao điểm); Nghiên cứu phương án cải tạo mở rộng phần đường xe lưu thông trên cầu Tân Thuận 2 nhằm đảm bảo chiều lưu thông đi Q.7 là 6 m và chiều đi Q.4 là 4 m; Tổ chức lưu thông 1 chiều cầu Tân Thuận như trước đây.

3. Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình:

Nghiên cứu phương án phân luồng giao thông tổng thể khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là tổ chức giao thông khi các dự án như Xây dựng nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; Mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý... hoàn thành (nhất là khu vực đường Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh).

4. Giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình:

Tăng cường theo dõi, điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông do thi công gói thầu Xây lắp 9 (hầm chui tại giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn) thuộc dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa; Ðẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

5. Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Q UÝ ), Q.Tân Bình:

Nghiên cứu thí điểm phương án lắp đặt hàng rào di động đóng các điểm mở dải phân cách tim đường Trường Chinh đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Hồ Ðắc Di.

6. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh:

Nghiên cứu tạo làn rẽ phải liên tục từ đường Ðinh Bộ Lĩnh vào đường Bạch Ðằng; Tăng cường xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trong giờ cao điểm trên đường Bạch Ðằng trong phạm vi 150 m từ đường Ðinh Bộ Lĩnh hướng về đường Lê Quang Ðịnh; Vuốt nối tạo êm thuận cho phương tiện lưu thông từ hẻm 405 Xô Viết Nghệ Tĩnh vào vị trí đường đầu cầu Sơn.

7. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã năm Đài Liệt sĩ), Q.Bình Thạnh:

Nghiên cứu đề xuất phương án cấm ô tô lưu thông trên đường D5 (đoạn từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) theo hướng từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cấm dừng đỗ xe theo giờ trên đường D5 (đoạn từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Nguyễn Gia Trí).

8.Ngã tư Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh:

Nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực như sau:

- Ðường Ung Văn Khiêm: điều chỉnh thời gian và hướng lưu thông của ô tô. Phối hợp với Trung tâm quản lý giao thông công cộng để thống nhất phương án điều chỉnh lộ trình xe buýt khi tổ chức phương án bỏ đèn tín hiệu giao thông tại ngã năm Ðài Liệt sĩ.

- Tạo vòng xoay lớn để tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe đối với khu vực đường Ðinh Bộ Lĩnh - Ðiện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Ðằng.

Hà Mai