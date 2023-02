>>> XEM LINK TRỰC TIẾP DƯỚI ĐÂY

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Lúc 15 giờ 45 phút chiều nay 26.2, trên sân vận động Cần Thơ, trận thứ 2 lượt trận đầu tiên vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 sẽ diễn ra giữa ĐH Cần Thơ – ĐH FPT Cần Thơ. Đây cũng là 2 đội chủ nhà Cần Thơ của bảng đấu.

Đội ĐH Cần Thơ được đánh giá rất cao tại vòng loại miền Tây DUY TÂN

HLV Châu Đức Thành yêu cầu học trò phải tuân thủ triết lý "đá chắc chắn, thi đấu tốt từng trận" DUY TÂN

Với thành tích từng vô địch SV-League 2020, vô vòng tứ kết giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2022, sẽ không quá khi nói ĐH Cần Thơ là "ông kẹ" của vòng loại tại miền Tây. Dẫn dắt ĐH Cần Thơ là cựu trợ lý trọng tài FIFA Châu Đức Thành, cũng là một cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Cần Thơ, từng tham dự các giải VĐQG. Dù được đánh giá rất cao nhưng HLV Châu Đức Thành tỏ ra rất thận trọng.

Trong các trận đấu tập trước đó, HLV Châu Đức Thành đều yêu cầu học trò phải tuân thủ triết lý "đá chắc chắn, thi đấu tốt từng trận". Để chuẩn bị cho giải, ĐH Cần Thơ cũng đã có những trận đấu tập chất lượng U.19 Cần Thơ trên sâu Cần Thơ. Qua đó, không chỉ giúp đội này làm quen trước với sân vận động Cần Thơ mà còn có những toan tính chiến thuật trước các đội mạnh ở giải đấu. "Đội ĐH Cần Thơ sẽ cố gắng chơi hết mình và hoàn thiện qua từng trận đấu. Cơ hội theo tôi là chia đều cho tất cả các đội", HLV Châu Đức Thành nói.

Sân Cần Thơ đã sẵn sàng cho tiếng còi khai cuộc ĐÌNH TUYỂN

Trong khi đó, ĐH FPT Cần Thơ cũng đã có những bước chuẩn bị khá chu đáo trước khi vòng loại khởi tranh bởi có lợi thế là sở hữu sân cỏ nhân tạo 11 người ngay tại trường. Cũng giống như đối thủ đầu tiên ở bảng đấu miền Tây, ĐH FPT Cần Thơ đã có cơ hội làm quen trước với sân vận động Cần Thơ qua các trận đấu giao hữu với U.19 Cần Thơ.

Theo HLV Nguyễn Thanh Điền của ĐH FPT Cần Thơ, việc cọ xát với đội bóng được đào tạo bài bản như U.19 Cần Thơ là 'phép thử' chất lượng để ban huấn luyện rút ra những phương án chiến thuật hợp lý khi đương đầu với những đội bóng mạnh. "Lần đầu tham dự nhưng ĐH FPT Cần Thơ vẫn đặt quyết tâm cao nhất thi đấu với tinh thần cống hiến, lối chơi đẹp và sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Hy vọng giải đấu này sẽ làm tiền đề cho những giải đấu lớn năm sau như là SV League hay là giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên những năm kế tiếp", HLV Thanh Điền nói.

Trước đó ĐH FPT Cần Thơ (áo xanh) cũng đã có cơ hội làm quen với sân vận động Cần Thơ DUY TÂN

Các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ có thể tạo bất ngờ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ MINH TÂN

Theo lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam diễn ra trên sân vận động Cần Thơ. Lượt 1 chiều ngày 26.2, trận 1 lúc 13 giờ 30 giữa ĐH Trà Vinh – ĐH An Giang; trận 2 lúc 15 giờ 45 giữa ĐH Cần Thơ – ĐH FPT Cần Thơ. Lượt 2 diễn ra chiều ngày 28.2 với trận 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 giữa ĐH FPT Cần Thơ - ĐH Trà Vinh, trận 2 diễn ra lúc 15 giờ 30 là cuộc đụng độ giữa ĐH An Giang - ĐH Cần Thơ. Lượt trận thứ 3 diễn ra ngày 2.3, trận 1 giữa ĐH An Giang - ĐH FPT Cần Thơ lúc 13 giờ 30, trận 2 ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh diễn ra lúc 15 giờ 30.