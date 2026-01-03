Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Đổi điện thoại cũ lấy mới có thực sự 'hời' như quảng cáo?

Kiến Văn
Kiến Văn
03/01/2026 17:24 GMT+7

Khi đến thời điểm thay thế chiếc điện thoại cũ, nhiều người trong chúng ta thường hào hứng tìm kiếm một thiết bị mới.

Trong quá trình này, các chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới thường thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không nhận ra là họ có thể đang mất một khoản tiền không nhỏ khi tham gia vào các chương trình như vậy.

Đổi điện thoại cũ lấy mới có thực sự 'hời' như quảng cáo? - Ảnh 1.

Người dùng sẽ không nhận được giá trị tốt với mức giá đề nghị từ các cửa hàng thu cũ đổi mới

ẢNH: AFP

Chương trình đổi điện thoại cũ thường được thiết kế để mang lại sự tiện lợi cho người dùng nhằm giúp họ tránh những rắc rối khi tự bán thiết bị cũ. Thay vì phải chụp ảnh, đăng tin và sắp xếp giao dịch, người dùng chỉ cần mang điện thoại đến cửa hàng và nhận phiếu mua hàng hoặc giảm giá để đổi lấy thiết bị mới.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này thường đi kèm với việc người dùng nhận được giá trị thấp hơn so với giá trị thực của thiết bị. Ví dụ, một công cụ tính giá thu mua điện thoại cũ của OnePlus đã khiến không ít người ngạc nhiên với mức giá mà họ đưa ra cho các thiết bị mới chỉ ra mắt trong năm 2025. Chẳng hạn, chiếc OnePlus 13 chỉ mới ra mắt khoảng một năm và vẫn đang được bán với giá khoảng 750 USD, nhưng lại chỉ được định giá lên đến 300 USD. Đó rõ ràng là mức chênh lệch lớn giữa giá trị thực và giá trị quy đổi.

Tương tự, các chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới của các hãng khác như Samsung, T-Mobile và AT&T cũng không mấy khả quan. Ví dụ, chiếc Pixel 9 có giá trị bán lại khoảng 380 USD cho bản 128 GB, nhưng chương trình đổi của Samsung chỉ đưa ra 263 USD. Điều này cho thấy người dùng thường chỉ nhận được một phần nhỏ giá trị thực của thiết bị khi tham gia vào các chương trình đổi cũ lấy mới.

Đổi điện thoại cũ lấy mới có thực sự 'hời' như quảng cáo? - Ảnh 2.

Có nhiều lựa chọn tốt hơn cho người dùng muốn xử lý điện thoại cũ

ẢNH: AFP

Lựa chọn nào cho người muốn bán điện thoại cũ?

Mặc dù các chương trình này mang lại sự tiện lợi, nhưng nếu người dùng muốn tối đa hóa số tiền nhận được, việc tự bán điện thoại trên các nền tảng như eBay hay Facebook Marketplace có thể mang lại lợi ích tài chính cao hơn. Đặc biệt, nếu điện thoại còn mới và trong tình trạng tốt, người dùng có thể nhận được khoản hoàn trả đáng kể.

Cuối cùng, nếu không muốn mất công bán lại, hãy cân nhắc tặng chiếc điện thoại cũ cho người thân hoặc bạn bè. Việc mang lại niềm vui cho người khác có thể đáng giá hơn nhiều so với số tiền người dùng có thể nhận được từ việc bán thiết bị. Nếu điện thoại đã cũ và không còn giá trị sử dụng, người dùng cũng có thể tái chế hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác.

Tóm lại, trước khi quyết định tham gia vào các chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới, người dùng hãy cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền từ thiết bị của mình.

