Đội hình tuyển nữ Việt Nam đấu New Zealand: Chờ 'song sát' Huỳnh Như - Thanh Nhã

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand lúc 12 giờ 30 trưa 10.7. Đây là màn "thử lửa" đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung từ khi sang New Zealand để chuẩn bị cho World Cup 2023. So với đội tuyển nữ Đức mà đội tuyển nữ Việt nam so tài cuối tháng 6, đội tuyển nữ New Zealand có thứ hạng FIFA thấp hơn (26), cũng đang có chuỗi 10 trận không thắng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jitka Klimkova vẫn ở đẳng cấp cao, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế với 6 lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Ở trận đấu với đội tuyển nữ New Zealand, HLV Mai Đức Chung sẽ tận dụng cơ hội để thử nghiệm nhân sự và đấu pháp. Dù vậy, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất, cùng sơ đồ 5-3-2.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Người gác đền của CLB nữ TP.HCM I đã tiến bộ trong thời gian qua khi liên tục được đối đầu với những đội bóng mạnh. Khả năng phản xạ, chọn vị trí, ra vào hay phán đoán tình huống của Kim Thanh đặc biệt ấn tượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại TP.Napier, New Zealand VFF

Những thành viên của CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển nữ VFF

Ở hàng phòng ngự, bộ ba trung vệ Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My và Trần Thị Thu đã chơi tốt ở cuộc so tài với Đức trên sân Berberer Berg ngày 24.6, do đó rất có thể tiếp tục được lựa chọn. Do Chương Thị Kiều chưa hoàn toàn bình phục, HLV Mai Đức Chung khó lựa chọn mạo hiểm, mà sẽ căn cứ tình hình phục hồi, tập luyện của trung vệ sinh năm 1995 để ra quyết định. Nhìn chung, Thu Thương, Diễm My và Trần Thị Thu bổ trợ tốt các khuyết điểm cho nhau và có thời gian gắn bó trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Thu Thương phán đoán và tranh chấp tốt, Diễm My đeo bám và cắt bóng hiệu quả, còn Trần Thị Thu hỗ trợ tấn công với những đường chuyền vượt tuyến.

Ở hai biên, Trần Thị Thu Thảo (cánh phải) và Hoàng Thị Loan (cánh trái) là bộ đôi hậu vệ cánh tốt nhất hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyến tiền vệ bao gồm Dương Thị Vân, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Tuyết Dung, đều là những cầu thủ kinh nghiệm nhất ở vị trí của mình.

Trên hàng tiền đạo, HLV Mai Đức Chung được chờ đợi sẽ thử nghiệm bộ đôi kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đó là Nguyễn Thị Thanh Nhã và Huỳnh Như. Thanh Nhã đã chơi rất hay ở trận gặp Đức khi di chuyển bền bỉ để hỗ trợ phòng ngự, đồng thời gây áp lực tốt lên hậu vệ đối thủ khi phản công. Trong khi đó, Huỳnh Như là mũi nhọn rất khó thay thế ở đội nữ hiện tại. Với khả năng cầm bóng tốt, chạy chỗ khôn ngoan và xử lý mềm mại trong những tình huống khó, Huỳnh Như sẽ có vai trò điều nhịp tấn công, giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung có những pha lên bóng hiệu quả trước áp lực của đối thủ.

Huỳnh Như đã sẵn sàng VFF

Trận gặp đội tuyển nữ New Zealand là cơ hội để ông Chung kiểm chứng năng lực phòng ngự, chịu đựng áp lực của học trò. Bởi New Zealand dù không thắng 10 trận gần nhất, nhưng không thể đánh giá thấp đối thủ, bởi dẫu sao đội bóng mang biệt danh "The Ferns" cũng chỉ thua những đội bóng rất mạnh như Mỹ, Bồ Đào Nha, Nigeria hay Hàn Quốc. Trước trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ New Zealand đã trải qua chuỗi ngày rèn thể lực, chọn lọc gắt gao cho World Cup 2023.

Thầy trò HLV Jitko Klimkova rất khát chiến thắng để lên tinh thần cho World Cup mà New Zealand sắm vai chủ nhà. Đây là chất xúc tác để trận đấu giao hữu trên sân McLean Park lúc 12 giờ 30 trưa nay 10.7 thêm hấp dẫn.