Đội Khánh Hòa so kè đối thủ Biên Phòng sau giai đoạn 1 giải bóng chuyền nam VĐQG

Sau một tuần thi đấu giai đoạn 1 (chỉ mới đấu 20 trận đầu tiên), đội đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa với 12 điểm và 4 trận thắng trước các đội Long An 3-0, Đà Nẵng 3-2, Ninh Bình 3-1 và Hà Tĩnh 3-0 được xếp hạng nhất. Đội á quân quốc gia Biên Phòng cũng với 4 trận thắng trước Ninh Bình 3-0, Hà Tĩnh 3-1, Thể Công 3-2, Vĩnh Long 3-0, nhưng chỉ có 11 điểm nên xếp hạng nhì. Đội hạng 3 Thể Công thắng Vĩnh Long 3-0, Hà Nội 3-0 và Long An 3-0 giữ nguyên thứ hạng ba. Thứ tự tạm xếp từ hạng 4 đến hạng 9 là Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, Long An, Hà Tĩnh và Vĩnh Long.

HLV Bùi Quang Ngọc chỉ đạo cho đội Sanest Khánh Hòa và họ cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng QUÂN TÙNG

HLV Trần Đình Tiền và đội Biên Phòng QUÂN TÙNG

Nhiều năm trước đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) quy định giải VĐQG có 20 đội (10 nam, 10 nữ) thi đấu theo thể thức chia bảng, mỗi năm chỉ có 2 đội (1 nam, 1 nữ) phải xuống thi đấu ở hạng A mùa sắp tới. Thế nhưng do phải chuẩn bị giải VĐQG 2025 chỉ còn 16 đội (8 nam, 8 nữ) nên VFV quy định lại mùa bóng 2024 có 4 đội (2 nam, 2 nữ) xuống hạng A giải VĐQG mùa bóng 2025 và có nhiều thay đổi kèm theo. Theo đó, mùa giải 2024 có 9 đội nam và 9 đội nữ tranh tài tại giải VĐQG theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt, không còn thi đấu theo bảng như trước.

Dựa theo kết quả bốc thăm theo mã số, giai đoạn 1 của nội dung nam (hoặc nữ) chỉ diễn ra 20 trận đấu (5 vòng đầu), 4 vòng đấu còn lại sẽ hoàn tất trong tháng 11 năm nay để tiếp tục bước qua giai đoạn 2 ngay sau đó.

Trận đấu giữa đội Thể Công (áo xanh) và Biên Phòng diễn ra hấp dẫn NGỌC TUẤN

Về việc ngoại binh thi đấu, có thể do chưa đủ nguồn kinh phí nên năm nay đội Hà Nội vẫn không đăng ký ngoại binh. 8 đội nam còn lại thi đấu ở giai đoạn 1 năm 2024 vẫn có mặt ngoại binh. Cụ thể, đội Sanest Khánh Hòa có hai ngoại binh người Brazil là Evandro và Perotto, Biên Phòng có Wanchai của Thái Lan, Ninh Bình có Anut của Thái Lan và Araujo của Cuba, Long An có Kuon Mom của Campuchia, Đà Nẵng có Thanathat của Thái Lan, Hà Tĩnh có Assanaphan và Vĩnh Long có Chaiwatt đều của Thái Lan.

Các trận thi đấu sau khi kết thúc thi đấu vòng tròn Năm 2024 hai bảng đấu của nam và nữ diễn ra cách biệt, chỉ có duy nhất một bảng xếp hạng cho mỗi nội dung của giải bóng chuyền VĐQG 2024. Sau khi kết thúc thi đấu vòng tròn (giai đoạn 1 và 2), 4 đội tốp đầu (từ hạng 1 đến hạng 4) sẽ vào thi đấu vòng chung kết, đội xếp hạng 5 được trụ hạng, 4 đội xếp hạng 6 đến 9 thi đấu vòng tròn với nhau để chọn 2 đội yếu nhất phải xuống hạng A ở mùa bóng 2025. Quân Tùng