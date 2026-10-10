Đội lu nước trên đầu, du khách hào hứng thi tài tại lễ hội Katê

Ngày 10.10 (1.7 lịch Chăm), trong khuôn khổ lễ hội Katê năm 2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, Khánh Hòa), Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thao chào mừng lễ hội Katê năm 2026 với 3 môn: đội nước nữ, nhảy bao bố và kéo co.

Tham gia tranh tài có các vận động viên (VĐV) do các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống cử đến cùng người dân và du khách đăng ký trực tiếp ngay tại khu vực thi đấu.

Thi đội lu nước tại hội thao chào mừng lễ hội Katê năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Môn đội nước dành riêng cho nữ, mỗi lượt thi kéo dài 5 phút. Người chơi đội trên đầu một chiếc lu nhỏ chứa nước, di chuyển quãng đường 20 m để đổ nước vào lu trống rồi quay lại lấy nước, tiếp tục thực hiện cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc. Người có lượng nước trong lu đích nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.

Thử thách của môn thi là người chơi phải giữ thăng bằng, không được dùng tay đỡ lu khi di chuyển. Nếu chạm tay vào lu, VĐV phải quay về điểm lấy nước và thực hiện lại từ đầu.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm thi đội nước tại lễ hội Katê ẢNH: BÁ DUY

Giành chiến thắng ở nội dung này là chị Thạch Thị Mỹ Duyên, VĐV đội xã Phước Hữu, dù chị không tập luyện trước đó.

“Ngày thường tôi chỉ đi làm, ở nhà chẳng đội nước, cũng chẳng xách nước bao giờ. Lâu lâu mới tham gia đi thi vui thôi”, chị Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, lần đầu thử sức với môn đội nước, chị Châu Nhất Long Phi (phường Bảo An) gặp không ít sự cố. “Đi đâu có êm, còn bị rách cả váy”, chị Phi cười kể. Dù vậy, chị vẫn hẹn trở lại: “Năm sau tổ chức nữa tôi vẫn tham gia, để hòa mình vào văn hóa của người Chăm, cùng góp vui cho lễ hội Katê thêm sôi động”.

Phần thi nhảy bao bố trong trang phục truyền thống đem lại nhiều tiếng cười ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng hào hứng tham gia hội thao. Chị Trần Phương Quỳnh, du khách đến từ phường Phú Yên (Đắk Lắk), cho biết đã ba lần về dự lễ hội Katê nhưng đây là lần đầu chị được trải nghiệm trò chơi dân gian đội nước của người Chăm. Chị bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào không khí lễ hội.

Ở môn nhảy bao bố, các VĐV tranh tài trên cự ly 25 m với ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam nữ phối hợp. Môn kéo co thi đấu theo thể thức ba hiệp thắng hai, mỗi đội gồm 8 người, trong đó có 4 nam và 4 nữ.

Ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, tặng quà cho các du khách đạt giải trong phần thi đội nước ẢNH: BÁ DUY

Hội thao góp phần tạo không khí vui tươi trong những ngày lễ hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, nhất là đồng bào Chăm, đồng thời thu hút du khách đến Khánh Hòa. Lễ hội Katê năm 2026 tiếp tục diễn ra tại đền thờ thần làng, các gia đình và dòng tộc người Chăm đến hết ngày 11.10.