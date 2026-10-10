Hàng nghìn người dự chính lễ Katê 2026 tại tháp Pô Klong Garai

Sáng 10.10 (1.7 lịch Chăm), lễ hội Katê 2026 khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, Khánh Hòa), thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Dự lễ có ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh và Ban Phong tục tháp Pô Klong Garai.

Lễ hội Katê 2026 khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Cùng buổi sáng, Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn và Ban Phong tục đồng loạt thực hiện các nghi thức truyền thống tại tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu) và đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu).

Tại tháp Pô Klong Garai, các chức sắc rước y trang lên tháp để dâng cúng thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Nghi lễ tại các đền, tháp diễn ra theo trình tự: rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y trang cho thần và đại lễ.

Từ sáng sớm, người dân đã đưa lễ vật lên tháp Pô Klong Garai dâng lễ thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đông chúc cộng đồng người Chăm trong tỉnh đón mùa Katê nhiều niềm vui, ý nghĩa. Theo ông Lâm Đông, Katê có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm, là dịp để bà con tưởng nhớ thần linh, các bậc tiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Qua nhiều thế hệ, lễ hội vẫn được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền.

Ông Lâm Đông khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn tạo điều kiện để đồng bào Chăm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống, đưa lễ hội Katê xứng tầm với giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar về tháp Pô Klong Garai tại Katê 2026 ẢNH: BÁ DUY

Màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng của các thiếu nữ và tiết mục hòa tấu nhạc cụ mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh phần lễ Katê 2026, khu vực tháp Pô Klong Garai còn diễn ra hội thi viết chữ Chăm với chủ đề "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm", các trò chơi dân gian như đội lu nước, nhảy bao bố, kéo co, cùng chương trình văn nghệ phục vụ người dân và du khách. Không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật văn hóa Chăm gắn với lễ hội Katê mở cửa tại tháp.

Người dân chuẩn bị lễ vật dâng lên các vị thần linh ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội truyền thống lớn, tiêu biểu của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, tổ chức hằng năm vào ngày cuối tháng 6 và ngày đầu tháng 7 lịch Chăm. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 9.10 - 11.10, mở đầu bằng lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu).

Người dân, du khách chơi trò chơi dân gian đội lu nước của người Chăm tại lễ hội ẢNH: BÁ DUY

Du khách duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm ẢNH: BÁ DUY

Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi lễ được người dân và du khách "xin" chụp ảnh ẢNH: BÁ DUY

Sau phần lễ ở đền, tháp, lễ hội Katê tiếp tục tại đền thờ thần làng và các gia đình, dòng tộc người Chăm đến hết ngày 11.10. Chiều 11.10, tại hội trường UBND xã Ninh Phước còn diễn ra hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh cần bảo vệ khẩn cấp.